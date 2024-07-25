未注意水門封閉18歲騎士猛撞 腿部粉碎性骨折腦出血

新北市汐止區吉林街水門昨天因凱米颱風預警性封閉，不料今天凌晨18歲范姓男子騎乘機車行經汐止區吉林街，疑因大雨視線不佳未注意到水門已封閉，等發現時已煞車不及直接撞上水門。救護人員到場發現范男腿部粉碎性骨折、腦部出血，立即將他送醫急救，警方發現范男無照駕駛，確切車禍原因仍待調查釐清。

據了解，因凱米颱風來襲，汐止區吉林街水門昨天封閉，警方並於現場進行車流疏導。不料1名18歲范姓男子今天凌晨無照騎乘機車沿汐止區吉林街往北市方向行經吉林街水門時，疑因大雨視線不佳未注意到水門已關閉，迎面撞上封閉的水門，巨大的撞擊力導致范男人車當場倒地。