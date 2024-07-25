8旬翁出門買防颱物資 卻忘記怎回家...警靠「鐵盒」找線索

台北巿84歲樊姓獨居老翁昨天晚上趁凱米颱風登陸前，出門買麵包當物資，孰料買完後忘記回家的路，跑到一間Pizza店求助，警方據報趕至，發現他有失智狀況，原本要帶回派出所，所幸後來在他隨身攜帶的「鐵盒」內文件，找到他身分，直接護送返家，老翁鄰居幫忙開門，感激不已。

中正一分局忠孝東路派出所警員李世文、林憲樑昨天晚上8點多獲報，轄內一間Pizza店稱店內有迷途老人，不知道怎麼回家，由於這兩天凱米颱風襲台，警方怕颱風天老翁獨自在外發生危險，趕緊到場。

老翁手上提著一大袋麵包以及一個「鐵盒」，說他出門買東西，但不知道怎麼回家，員警耐心詢問他名字、地址，孰料老翁疑有失智狀況，說不出來又反應遲鈍。

警方沒有辦法，正要帶他回派出所安置、釐清身分，但意外發現老翁手上的「鐵盒」可能有線索，經同意後打開查看，發現裡面放有房屋等地契文件，警方根據文件線索，找到他家人電話撥打，順利聯繫上他妹妹。