快訊

高雄旗山土石流衝入民宅！老夫妻遭淹沒 夫當場死亡妻受傷

韓職／起亞虎啦啦隊公開親密照 有網友鬆一口氣：幸好不是她

豪雨重創中南部、高雄多處淹水…吳德榮曝主因示警：大量降水才剛過一半

8旬翁出門買防颱物資 卻忘記怎回家...警靠「鐵盒」找線索

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

台北巿84歲樊姓獨居老翁昨天晚上趁凱米颱風登陸前，出門買麵包當物資，孰料買完後忘記回家的路，跑到一間Pizza店求助，警方據報趕至，發現他有失智狀況，原本要帶回派出所，所幸後來在他隨身攜帶的「鐵盒」內文件，找到他身分，直接護送返家，老翁鄰居幫忙開門，感激不已。

中正一分局忠孝東路派出所警員李世文、林憲樑昨天晚上8點多獲報，轄內一間Pizza店稱店內有迷途老人，不知道怎麼回家，由於這兩天凱米颱風襲台，警方怕颱風天老翁獨自在外發生危險，趕緊到場。

老翁手上提著一大袋麵包以及一個「鐵盒」，說他出門買東西，但不知道怎麼回家，員警耐心詢問他名字、地址，孰料老翁疑有失智狀況，說不出來又反應遲鈍。

警方沒有辦法，正要帶他回派出所安置、釐清身分，但意外發現老翁手上的「鐵盒」可能有線索，經同意後打開查看，發現裡面放有房屋等地契文件，警方根據文件線索，找到他家人電話撥打，順利聯繫上他妹妹。

警方從老翁妹妹口中得知他身分以及住家地址，直接開警車載回中山區住處，抵達家門時，老翁發現「到家了」十分開心，還熱情地拿麵包要慰勞給員警，員警笑笑地說「伯伯你自己吃就好」，確認平安上樓後離去；由於樊翁是獨居，鄰居幫忙開門後聽聞迷途狀況，頻頻感謝員警熱心幫忙。

忠孝東路派出所警員昨天在凱米颱風襲台時，協助迷途的8旬老翁返家；老翁的白色塑膠袋裝有出門購買的麵包。記者翁至成／翻攝
忠孝東路派出所警員昨天在凱米颱風襲台時，協助迷途的8旬老翁返家；老翁的白色塑膠袋裝有出門購買的麵包。記者翁至成／翻攝
中正一分局忠孝東路派出所警員林憲樑（左）、李世文（右）昨天在凱米颱風襲台時，協助迷途的8旬老翁返家。記者翁至成／翻攝
中正一分局忠孝東路派出所警員林憲樑（左）、李世文（右）昨天在凱米颱風襲台時，協助迷途的8旬老翁返家。記者翁至成／翻攝
8旬老翁趁凱米颱風登陸前，出門買麵包當物資，卻忘記回家的路，北市警方獲悉，透過他手上的「鐵盒」找到文件資料，聯繫上他妹妹後協助返家。記者翁至成／翻攝
8旬老翁趁凱米颱風登陸前，出門買麵包當物資，卻忘記回家的路，北市警方獲悉，透過他手上的「鐵盒」找到文件資料，聯繫上他妹妹後協助返家。記者翁至成／翻攝

凱米颱風 麵包

延伸閱讀

凱米致新北大文山區萬戶停電 台電總動員盼今全數復電

獨／凱米讓高雄人想到88風災 美濃山區37師生受困待救

凱米風災／台鐵東部幹線停駛 卓榮泰明視察花蓮添變數

凱米掃屏東8測站雨量破千毫米 山區撤572人、封2橋

相關新聞

未注意水門封閉18歲騎士猛撞 腿部粉碎性骨折腦出血

新北市汐止區吉林街水門昨天因凱米颱風預警性封閉，不料今天凌晨18歲范姓男子騎乘機車行經汐止區吉林街，疑因大雨視線不佳未注...

補兩天颱風假血量缺口 中捷被砍高中生父明辦捐血現場奉茶感恩

5月間發生中捷砍人事件，被砍傷的呂姓高中生父親為了感謝各界捐血之恩，明天將發起大型捐血活動，預計有3輛捐血車到場，要募集...

影／海象惡劣3貨輪接連擱淺 屏東岸邊看得到浪打「伊莉安娜」

凱米颱風帶來強風豪雨，惡劣海象也造成多艘貨輪在屏東外海擱淺，包括所幸人船均安。包括印尼籍「伊莉安娜」（IRIANA）貨輪...

影／八掌溪水淹台南後壁...社區淹水到2樓 3戶12人受困警消搶救

台南市後壁區清晨風雨交加，與嘉義交界的八掌溪水漫堤防淹沒後壁區低窪社區，下午白沙屯社區水淹到2樓、4人受困，警義消5義消...

8旬翁出門買防颱物資 卻忘記怎回家...警靠「鐵盒」找線索

台北巿84歲樊姓獨居老翁昨天晚上趁凱米颱風登陸前，出門買麵包當物資，孰料買完後忘記回家的路，跑到一間Pizza店求助，警...

颱風天年輕女負氣跨湍急石門大圳哭泣 警緊急拉上來

凱米颱風過境，桃園市22歲陳姓女子與男友因生活細故爭吵，今天上午心情沮喪獨自出外，跑到平鎮區中豐路莊敬段的石門大圳步道，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。