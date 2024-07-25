8旬翁出門買防颱物資 卻忘記怎回家...警靠「鐵盒」找線索
台北巿84歲樊姓獨居老翁昨天晚上趁凱米颱風登陸前，出門買麵包當物資，孰料買完後忘記回家的路，跑到一間Pizza店求助，警方據報趕至，發現他有失智狀況，原本要帶回派出所，所幸後來在他隨身攜帶的「鐵盒」內文件，找到他身分，直接護送返家，老翁鄰居幫忙開門，感激不已。
中正一分局忠孝東路派出所警員李世文、林憲樑昨天晚上8點多獲報，轄內一間Pizza店稱店內有迷途老人，不知道怎麼回家，由於這兩天凱米颱風襲台，警方怕颱風天老翁獨自在外發生危險，趕緊到場。
老翁手上提著一大袋麵包以及一個「鐵盒」，說他出門買東西，但不知道怎麼回家，員警耐心詢問他名字、地址，孰料老翁疑有失智狀況，說不出來又反應遲鈍。
警方沒有辦法，正要帶他回派出所安置、釐清身分，但意外發現老翁手上的「鐵盒」可能有線索，經同意後打開查看，發現裡面放有房屋等地契文件，警方根據文件線索，找到他家人電話撥打，順利聯繫上他妹妹。
警方從老翁妹妹口中得知他身分以及住家地址，直接開警車載回中山區住處，抵達家門時，老翁發現「到家了」十分開心，還熱情地拿麵包要慰勞給員警，員警笑笑地說「伯伯你自己吃就好」，確認平安上樓後離去；由於樊翁是獨居，鄰居幫忙開門後聽聞迷途狀況，頻頻感謝員警熱心幫忙。
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