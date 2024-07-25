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影／海象惡劣3貨輪接連擱淺 屏東岸邊看得到浪打「伊莉安娜」

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導

凱米颱風帶來強風豪雨，惡劣海象也造成多艘貨輪在屏東外海擱淺，包括所幸人船均安。包括印尼籍「伊莉安娜」（IRIANA）貨輪在枋山加祿堂外海擱淺、蒙古籍「巴西亞號」（BASIA）貨輪及「吉娜號」（GINAN）貨輪在東港外海擱淺。

昨日下午5時23分，海巡署第八巡防區指揮部接獲通報「伊莉安娜」貨輪因方向舵故障，將前往近岸下錨維修，23時36分於加祿堂安檢所西北0.4浬（離岸0.1浬）下錨擱淺。

伊莉安娜總噸位1萬306噸、輪長117公尺、輪寬25公尺、吃水6.6公尺，船上有20名印尼籍船員，人員全無大礙，船隻也未失去動力、無漏油，人船均安。

另外蒙古籍「巴西亞」貨輪上午在東港鎮西南0.5浬處近岸下錨擱淺，人船均安。上午11時許，又有艘「吉娜號」貨輪在東港大鵬灣青洲遊憩區外海擱淺，電台請船長關閉油筏，避免造成燃油洩漏事故。

印尼籍「伊莉安娜」（IRIANA）貨輪在屏東枋山加祿堂外海擱淺。圖／海巡提供
印尼籍「伊莉安娜」（IRIANA）貨輪在屏東枋山加祿堂外海擱淺。圖／海巡提供
印尼籍「伊莉安娜」（IRIANA）貨輪在屏東枋山加祿堂外海擱淺。圖／海巡提供
印尼籍「伊莉安娜」（IRIANA）貨輪在屏東枋山加祿堂外海擱淺。圖／海巡提供

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