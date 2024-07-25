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颱風天年輕女負氣跨湍急石門大圳哭泣 警緊急拉上來

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

凱米颱風過境，桃園市22歲陳姓女子與男友因生活細故爭吵，今天上午心情沮喪獨自出外，跑到平鎮區中豐路莊敬段的石門大圳步道，跨過步道站在大圳邊哭泣，大圳水流湍急，員警擔心陳女跌落，緊急將她拉上步道，警方表示，當時陳女跨過欄杆，大圳因颱風水流很急，幸好即時救援上岸，結束一場虛驚。

平鎮派出所長姜國襄表示，陳女颱風天休假，與男友在電話中發生爭吵，心情沮喪，向家透露負面情緒後出門，家人察覺有異追出，陳女已不見蹤影，趕緊報警求助。

警方據報後請勤務指揮中心通報協尋，姜國襄亦率員在住家附近定位全面搜尋，員警在石門大圳步道發現陳女跨過大圳步道，站在圳邊哭泣，由於颱風大圳水位升高湍急，員警怕她不慎跌落大圳，上前安撫後即時將她拉上步道。

平鎮警方表示，員警檢查陳女身上並無明顯外傷，只是陳女心情不佳，員警將陳女帶回派出所安撫和短暫休息，陳女抑鬱心情稍為平復，陳女家人接到通知趕到派出所，看見陳女平安，也放下心中大石，陳女家人再三向警方協助表達感謝。

桃園陳姓女子與男友吵架心情差，站在石門大圳邊哭泣危險，警員即時救拉上岸。圖／警方提供
桃園陳姓女子與男友吵架心情差，站在石門大圳邊哭泣危險，警員即時救拉上岸。圖／警方提供
桃園陳姓女子與男友吵架心情差，站在石門大圳邊哭泣危險，警員即時救拉上岸安撫。圖／警方提供
桃園陳姓女子與男友吵架心情差，站在石門大圳邊哭泣危險，警員即時救拉上岸安撫。圖／警方提供
桃園陳姓女子與男友吵架心情差，站在石門大圳邊哭泣危險，警員即時救拉上岸。圖／警方提供
桃園陳姓女子與男友吵架心情差，站在石門大圳邊哭泣危險，警員即時救拉上岸。圖／警方提供

凱米颱風 家人 男友

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