電燈未關起口角 男子砍死小舅判刑15年8月定讞
桃園市錢姓男子民國111年底與劉姓小舅因電燈未關起爭執，錢男手捆切肉刀砍死小舅，一、二審均依殺人罪判處錢男有期徒刑15年8月，最高法院日前駁回上訴定讞。
判決指出，無業的錢姓男子與劉姓小舅同住於桃園市龜山區，111年12月24日晚間9時許，2人因電燈未關而發生糾紛，錢男隨後持切肉刀當著外公與母親面前，朝劉男連續砍刺，導致劉男身上有20處銳器傷、頸部嚴重受創，引發出血性休克併呼吸衰竭。
錢男見狀要求母親打電話報警並呼叫救護車，劉男被送醫急救，但劉男到院前傷重不治。
桃園地方法院國民法官法庭認為，錢男手段凶殘，雖要求母親呼叫救護車，但未嘗試對劉男施救；考量錢男犯罪動機是長期受到劉男言語暴力及肢體衝突的積怨所致，且當庭向劉男的女兒道歉，依殺人罪判處有期徒刑15年8月。
二審的台灣高等法院認為，一審判決已詳盡評斷，量刑裁量權的行使未違反比例原則或平等原則，維持原判。最高法院日前駁回上訴，全案定讞。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言