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電燈未關起口角 男子砍死小舅判刑15年8月定讞

中央社／ 台北25日電

桃園市錢姓男子民國111年底與劉姓小舅因電燈未關起爭執，錢男手捆切肉刀砍死小舅，一、二審均依殺人罪判處錢男有期徒刑15年8月，最高法院日前駁回上訴定讞。

判決指出，無業的錢姓男子與劉姓小舅同住於桃園市龜山區，111年12月24日晚間9時許，2人因電燈未關而發生糾紛，錢男隨後持切肉刀當著外公與母親面前，朝劉男連續砍刺，導致劉男身上有20處銳器傷、頸部嚴重受創，引發出血性休克併呼吸衰竭。

錢男見狀要求母親打電話報警並呼叫救護車，劉男被送醫急救，但劉男到院前傷重不治。

桃園地方法院國民法官法庭認為，錢男手段凶殘，雖要求母親呼叫救護車，但未嘗試對劉男施救；考量錢男犯罪動機是長期受到劉男言語暴力及肢體衝突的積怨所致，且當庭向劉男的女兒道歉，依殺人罪判處有期徒刑15年8月。

二審的台灣高等法院認為，一審判決已詳盡評斷，量刑裁量權的行使未違反比例原則或平等原則，維持原判。最高法院日前駁回上訴，全案定讞。

桃園市錢姓男子民國111年底持切肉刀砍死小舅，一、二審均依殺人罪判處錢男有期徒刑15年8月，最高法院日前駁回上訴定讞。示意圖／ingimage
桃園市錢姓男子民國111年底持切肉刀砍死小舅，一、二審均依殺人罪判處錢男有期徒刑15年8月，最高法院日前駁回上訴定讞。示意圖／ingimage

桃園 殺人 母親

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