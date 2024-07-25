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影／國1南下林口段2車追撞…貨車頭撞扁 司機受困救出骨折送醫

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

卓男今天上午駕駛大貨車行經國道一號南下林口路段，不慎失控追撞前方巫男所駕動力機械車，大貨車頭嚴重變形，駕駛卓男卡困車內。新北市消防局獲報人車趕抵，使用破壞器材協助脫困，檢視貨車駕駛大腿骨折，緊急協助送醫急救所幸沒有生命危險，巫男沒有酒駕，卓男抽血待驗酒測值，肇因待查。

據了解，卓姓男子（37歲）今天上午駕駛一輛大貨車，沿著國一往南方向行駛，途中行經38.4公里南向林口爬坡道，疑因未注意車前狀況，追撞前方由巫姓男子（35歲）所駕駛的動力機械車後車尾，導致大貨車車頭嚴重變形，卓男一度卡困車內。

新北市消防局獲報出動人車趕抵，檢視卓男左腳骨折、頭部挫傷，緊急協助送醫急救，所幸沒有生命危險。巫男沒有酒駕，卓男抽血待驗酒測值，確切肇事原因及責任歸屬，有待國道警方調查釐清。

國道一號南下林口路段今天上午發生兩車追撞，造成貨車駕駛骨折送醫，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
國道一號南下林口路段今天上午發生兩車追撞，造成貨車駕駛骨折送醫，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
國道一號南下林口路段今天上午發生兩車追撞，造成貨車駕駛骨折送醫，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
國道一號南下林口路段今天上午發生兩車追撞，造成貨車駕駛骨折送醫，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
國道一號南下林口路段今天上午發生兩車追撞，造成貨車駕駛骨折送醫，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
國道一號南下林口路段今天上午發生兩車追撞，造成貨車駕駛骨折送醫，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
國道一號南下林口路段今天上午發生兩車追撞，造成貨車駕駛骨折送醫，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
國道一號南下林口路段今天上午發生兩車追撞，造成貨車駕駛骨折送醫，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝

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