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路口科技執法有效 苗栗新增5處9月1日起執法

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗縣10處多功能科技執法路口啟用2年，警方分析認為有助於降低交通事故率約3成，盤點易違規及肇事路口，新增苗栗市、竹南鎮及苑裡鎮5處科技執法路口，並將於今年9月1日上路啟用。

全縣新增5處路口多功能科技執法系統設置地點，警方於今年7月1日公告，包括苗栗市中山路、為公路口，取締車輛未禮讓行人；苗栗市英才路、正發路口，取締車輛未禮讓行人、闖紅燈；苗栗市國華路、民族路口，取締車輛未禮讓行人、闖紅燈、未依標誌標線號誌行駛；竹南鎮博愛街、大營路口，取締車輛未禮讓行人、闖紅燈；苑裡鎮世界路、新興路口，取締車輛未禮讓行人、闖紅燈。

6成交通事故發生在路口，警方2022年9月1日第一波在10個路口科技執法，警方統計分析去年10月1日至今年3月31日，10大路口半年取締1萬4428件，設置區域期間發生事故59件，較去年同期84件，降低29.8%，警方認為顯見科技執法設備，有效防制交通事故發生。

10處路口包括頭份市中華路與自強路口、中正路與信東路口、中正路與自強路口、中央路與中興路口、永貞路3段與中央路口，竹南鎮環市路3段與光復路口，公館鄉台6線與苗26線，苗栗市中正路與為公路口、恭敬路與信義街口，苑裡鎮中山路與為公路口。

半年取締件數前三名依序，頭份市中央路、自強路口2781件，苗栗市中正路、為公路2434件，公館鄉台6線、苗26線口2411件；違規項目以未依標誌標線行駛4510件最多，未保持路口淨空2350件第二，跨越禁止變換車道線2164第三。

綜合違規地點及項目，頭份市中央路、自強路口未保持路口淨空2344件最多，苗栗市中正路、為公路跨越禁止變換車道線2164件次之，竹南鎮環市路3段與光復路口未依標誌標線行駛1984件再次之。

苗栗市中正路、為公路口多功能科技執法，去年10月1日至今年3月31日共取締2434件違規。聯合報系資料照
苗栗市中正路、為公路口多功能科技執法，去年10月1日至今年3月31日共取締2434件違規。聯合報系資料照

交通事故 科技執法 苗栗市

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