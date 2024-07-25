凱米海象不佳 台灣西部海域4外籍貨輪擱淺1沉沒9人失蹤

凱米颱風來襲造成海象不佳，台灣西部海域發生4起外籍貨輪擱淺意外，另外一艘坦尚尼亞籍貨輪沉沒，船上疑有9名緬甸籍船員落海失蹤。

24日下午1時30分，海巡署第6巡防區獲報，葡萄牙籍蘇菲亞輪貨輪「SOPFIA 」在台南安平港西南方外海1.5浬處擱淺，人船平安，該船總噸位1233公噸、船長74公尺、船寬12公尺、吃水3.5公尺、載有9名緬甸籍船員、無貨載、 油料有10噸燃油、3噸輕柴油，預計海象於7月28日轉趨良好後展開拖帶工作。

24日深夜11時42分，基隆岸台獲報，印尼籍伊莉安娜輪貨輪「IRIANA 」擱淺，船上20名印尼籍船員，在屏東枋山外海1海浬內已下錨，船體無損、無漏油、船員平安，目前尋找拖船協助脫困中，該船總噸位7757公噸、船長117公尺、船寬25公尺、吃水4.8公尺、無貨載、油料有16.3噸低流燃油、209.8噸輕柴油。

25日凌晨5時45分，基隆岸台通報海巡署第8巡防區，坦尚尼亞籍貨輪「FU SHUN」在高雄港外海19浬傾斜，上午6時31分回報該貨輪已下沉，後續追蹤無回應，船上疑有9名緬甸籍船員落海，目前風速10至11級，陣風13級，浪高5至7米，海象為猛浪，已請基隆岸台、漁業電台廣播鄰近船隻協助搜尋救援。

25日凌晨5時54分接獲里斯本搜救中心通報，葡萄牙籍貨輪 「HEDWIG OLDENDORFF」在高雄港外海西南方約52浬發報遇險信號，經聯繫船東表示，已與該船溝通聯絡確認，目前人船平安。