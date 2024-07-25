聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／颱風夜神岡工廠大火今晨撲滅 消防員嘆不易：風大雨大火也大
台中市神岡區昨晚發生工廠大火，上百名消防隊員和義消到場搶救，歷經8小時，今天清晨4點23分撲滅火勢，和凱米颱風今天清晨出海時間接近；一名義消說，這次搶救不易，昨晚風大、雨大、火大，在火場旁還可以聽到烈火嘶吼聲。
台中市消防局昨晚8點獲報，台中市神岡區溪頭路有工廠火警，派遣第一大隊、轄區神岡分隊等共計11個單位，出動各式消防車34輛、消防人員103名，並調派推土機、挖土機等重型機具到場協助救災，現場由第一大隊長吳章銘擔任指揮官。
現場是一層挑高鐵皮建築物，全面燃燒，燃燒面積約2千平方公尺；火勢在今天清晨4點23分撲滅，現場無人員傷亡，財損及原因待查。
工廠內易燃物多，昨晚又因颱風強風助燃，火勢猛烈，消防隊員從工廠四面八方射水，一名義消說，這次搶救不易，昨晚風大、雨大、火大，在火場旁還可以聽到烈火嘶吼聲。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言