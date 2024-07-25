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影／颱風夜神岡工廠大火今晨撲滅 消防員嘆不易：風大雨大火也大

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市神岡區昨晚發生工廠大火，上百名消防隊員和義消到場搶救，歷經8小時，今天清晨4點23分撲滅火勢，和凱米颱風今天清晨出海時間接近；一名義消說，這次搶救不易，昨晚風大、雨大、火大，在火場旁還可以聽到烈火嘶吼聲。

台中市消防局昨晚8點獲報，台中市神岡區溪頭路有工廠火警，派遣第一大隊、轄區神岡分隊等共計11個單位，出動各式消防車34輛、消防人員103名，並調派推土機、挖土機等重型機具到場協助救災，現場由第一大隊長吳章銘擔任指揮官。

現場是一層挑高鐵皮建築物，全面燃燒，燃燒面積約2千平方公尺；火勢在今天清晨4點23分撲滅，現場無人員傷亡，財損及原因待查。

工廠內易燃物多，昨晚又因颱風強風助燃，火勢猛烈，消防隊員從工廠四面八方射水，一名義消說，這次搶救不易，昨晚風大、雨大、火大，在火場旁還可以聽到烈火嘶吼聲。

台中市神岡區昨晚發生工廠大火，消防隊員搶救。圖／台中市消防局提供
台中市神岡區昨晚發生工廠大火，消防隊員搶救。圖／台中市消防局提供
台中市神岡區昨晚發生工廠大火，消防隊員搶救。圖／台中市消防局提供
台中市神岡區昨晚發生工廠大火，消防隊員搶救。圖／台中市消防局提供
台中市神岡區昨晚發生工廠大火，消防隊員搶救。圖／台中市消防局提供
台中市神岡區昨晚發生工廠大火，消防隊員搶救。圖／台中市消防局提供

凱米颱風 台中市 消防隊

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