影／颱風夜神岡工廠大火今晨撲滅 消防員嘆不易：風大雨大火也大

台中市神岡區昨晚發生工廠大火，上百名消防隊員和義消到場搶救，歷經8小時，今天清晨4點23分撲滅火勢，和凱米颱風今天清晨出海時間接近；一名義消說，這次搶救不易，昨晚風大、雨大、火大，在火場旁還可以聽到烈火嘶吼聲。

台中市消防局昨晚8點獲報，台中市神岡區溪頭路有工廠火警，派遣第一大隊、轄區神岡分隊等共計11個單位，出動各式消防車34輛、消防人員103名，並調派推土機、挖土機等重型機具到場協助救災，現場由第一大隊長吳章銘擔任指揮官。

現場是一層挑高鐵皮建築物，全面燃燒，燃燒面積約2千平方公尺；火勢在今天清晨4點23分撲滅，現場無人員傷亡，財損及原因待查。