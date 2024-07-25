疑爭愛慕女子...凌晨林口超商前談判 她持西瓜刀砍傷情敵

彭、張兩女共同喜歡一女，為此兩女相約今天凌晨在新北市林口區談判，張女抵達二話不說手拿西瓜刀朝著彭女揮砍，見彭負傷倒地開車離去。案經轄區警方循線通知張女到案說明，警詢後依傷害罪嫌送辦。

據了解，彭姓女子（22歲）與張姓女子（19歲）共同喜歡一女，兩人極力追求，為此彼此心有嫌隙互看不順眼。今天凌晨4時許兩女約在新北市林口區中山路一家連鎖便利商店前談判。

彭女獨自一人赴約先到，不久，張女與另兩車到場，張女一下車話沒多說，手拿一把西瓜刀直接朝著彭女身上揮砍，彭女閃躲不成，肢體多處遭西瓜刀砍傷，直到負傷倒地張女才罷手搭車離去。