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疑爭愛慕女子...凌晨林口超商前談判 她持西瓜刀砍傷情敵
彭、張兩女共同喜歡一女，為此兩女相約今天凌晨在新北市林口區談判，張女抵達二話不說手拿西瓜刀朝著彭女揮砍，見彭負傷倒地開車離去。案經轄區警方循線通知張女到案說明，警詢後依傷害罪嫌送辦。
據了解，彭姓女子（22歲）與張姓女子（19歲）共同喜歡一女，兩人極力追求，為此彼此心有嫌隙互看不順眼。今天凌晨4時許兩女約在新北市林口區中山路一家連鎖便利商店前談判。
彭女獨自一人赴約先到，不久，張女與另兩車到場，張女一下車話沒多說，手拿一把西瓜刀直接朝著彭女身上揮砍，彭女閃躲不成，肢體多處遭西瓜刀砍傷，直到負傷倒地張女才罷手搭車離去。
警、消獲報趕抵檢視彭女左手指見骨、雙手臂刀傷、左大腿有道10公分刀傷，緊急協助送醫急救，所幸沒有生命危險。警方調閱周邊監視器畫面，於今天清晨6時許循線通知張女到案說明，偵詢時張女坦承持刀砍人，辯稱是感情糾紛，至於凶刀則已丟棄在新月橋下，警詢後依傷害罪嫌送辦。
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