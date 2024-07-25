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印尼籍貨輪故障擱淺屏東沙灘 無漏油海巡監控中

中央社／ 屏東縣25日電

印尼籍貨輪「伊莉安娜（IRIANA）」，昨下午因方向舵故障在屏東岸際下錨維修，完成後繼續向南航行不到1小時就擱淺，船上20人均安，無漏油狀況，海巡署監控中。

海巡署南部分署今天發布訊息指出，昨天下午5時許，第八巡防區指揮部接獲基隆海岸電台通報，印尼籍「伊莉安娜（IRIANA）」貨輪因方向舵故障，將前往近岸下錨維修。

昨晚10時37分方向舵維修完成，起錨往南航行，未料不到1個小時，就擱淺在屏東加祿堂岸際沙灘，距岸約0.1浬處。

由於受到颱風凱米影響，屏東風大雨大。南部分署指出，貨輪上包含船長及船員共20人，經基隆海岸電台聯繫未失去動力及無漏油狀況，人船均安無需協助，目前由七里橋雷達及加祿堂守望監控中。

「伊莉安娜（IRIANA）」1萬306噸、輪長117公尺、輪寬25公尺、吃水6.6公尺。

基隆 屏東 海巡署

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