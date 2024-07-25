頂樓修水塔 7旬水電師傅觸電亡

新北市新莊區七十歲潘姓老翁前晚受託檢查社區水塔系統，疑在查看頂樓水塔時觸電，被發現時已經身亡。記者林昭彰／翻攝 新北市新莊區某社區七十歲潘姓老翁，前晚受社區總幹事委託檢查社區抽水馬達，遲遲沒有回家，家屬四小時後查看才發現他昏迷不醒，報案求助，為時已晚。檢方昨天相驗，判斷是電擊致命。

據了解，案發社區在新莊後港一路，是一個屋齡近卅年，樓高十一層，總戶數超過三百戶的大型社區，近日有住戶發現用水不順暢，社區管委會總幹事因此委託潘姓老翁幫忙檢查水塔系統。

潘男曾是水電師傅，也當過管委會的機電委員，但已卸任，之前已兩次婉拒管委會請託，這次答應幫忙，卻發生意外。

前天天氣尚未受到颱風影響，他大約傍晚六時許上樓開始作業，但遲至深夜十時許仍未返家，四十三歲兒子先到地下室水塔找人未果，查閱社區監視器看見老翁搭電梯上樓，再到頂樓查看。

潘翁兒子一上樓就發現父親昏倒在水塔上方金屬欄杆旁，靠近想仔細查看時遭電擊，趕快退開，請母親幫忙報案。

消防隊趕抵，先通知台電人員到場斷電再進行救護，但老翁已明顯死亡。

家屬放棄送醫急救，自行聯絡葬儀社人員將遺體移至板橋殯儀館。檢察官昨天偕同法醫相驗，研判死因是電擊致命，家屬沒有意見，遺體發還處理後事。