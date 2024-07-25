回響／偽造車牌氾濫 警方查緝動起來

警政署已通令各警察機關加強查緝使用偽變造車牌，全力遏阻違法行為。記者廖炳棋／翻攝 本報7月14日專題報導假車牌充斥，偽造車牌形成產業鏈，因購買容易，造成治安、交安隱憂。警政署表示，已通令各警察機關加強查緝使用偽變造車牌，全力遏阻違法行為。台南、高雄警方指出，已規畫加強執行淨牌專案的密度與強度，全面針對偽造車牌、註銷車牌、號牌有問題的車輛加強稽查取締。

警政署指出，近日民眾反映車牌遭到偽造，到警察機關報案後，沒到監理單位申請更換車牌，陸續收到交通違規罰單，提醒民眾如遭冒用車牌收到違規罰單，可依據道路交通管理處罰條例，向原舉發機關或處罰機關提出申訴。

警政署表示，不論是利用何種管道申訴，主管機關將依據民眾申訴的日期，以系統凍結罰鍰，不用先行繳納，查證屬實後，將撤銷罰單，並全力查緝偽冒車牌者。遭偽冒車牌的車主如申請更換車牌，交通部也將研議提供免費換牌。

警方提醒，使用偽造車牌行駛道路，除依道路交通管理處罰條例最高可開罰1萬800元外，將依刑法第212條、第216條偽造特種文書罪嫌移送法辦，可處1年以下有期徒刑，呼籲民眾勿貪圖小利，身陷刑罰。

警政署已要求各警察機關於執行各項攔檢勤務時，加強查緝辨識車牌、車體與行照是否符合，並與交通部跨部會合作，車籍系統加註記偽造車牌，提醒執法人員注意，提升查緝力度，並建議交通部修法提高偽變造車牌罰則及提升現有車牌防偽辨識功能。

台南及高雄市警局都已通報各所屬單位，要求員警巡邏或攔檢時特別注意，如有發現偽造車牌，除了對使用者開罰及移送法辦，更要進一步追查假車牌的來源，溯源查緝偽造車牌集團；員警表示，平時執勤時即會注意辨識車牌、車體與行照是否符合，這也是執勤的基本動作。

高雄市警局交通大隊表示，平時有規畫淨牌專案，針對偽造車牌、註銷車牌、號牌有問題的車輛稽查取締，會再加強淨牌專案的執行密度與強度。