颱風夜不平靜 竹市青草湖女子墜湖 警消救援上岸已身亡
新竹市觀光勝地青草湖今晚驚傳憾事，一名女子不明原因墜入湖中身亡，有民眾目擊嚇得立即報警。警消人員獲報後，在青草湖一帶展開搜索，最終在湖中發現該女，但警消人員將她救援上岸時，她已無生命跡象。至於詳細墜湖原因，警方正在釐清中，初步已排除意外及外力介入。
新竹市消防局指出，今天晚間7點38分接獲民眾報案，表示看見有女子墜落湖中，新竹市消防局立即派遣共6車18人前往搜救。警消人員到場後，發現該女子的衣物及鞋子，但未見人影，立即展開搜索，晚間9點46分於湖中發現女子，但等到警消人員將她救援上岸時，她已無生命跡象。
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