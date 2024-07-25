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北市警逮3少年車手 最小才國一

聯合報／ 記者廖炳棋／台北報導

台北市警察局規畫連續十天的「靖城掃黑專案」，並結合全國同步肅槍專案強力掃蕩。大安警分局針對黑、槍、毒、詐查緝，其中詐欺車手查獲11人。記者廖炳棋/翻攝
台北市警察局規畫連續十天的「靖城掃黑專案」，並結合全國同步肅槍專案強力掃蕩。大安警分局針對黑、槍、毒、詐查緝，其中詐欺車手查獲11人。記者廖炳棋/翻攝
少年車手問題日益嚴重，台北市警大安分局日前查獲某詐團六名車手，其中三人未成年，二人是就讀國三、高一的年紀，最小的車手則只是國一學生。這些少年車手經查是參與假網拍詐騙，初步清查被害民眾近十人，不法所得百餘萬元，檢警正追查背後集團上游，擴大偵辦。

大安警方是偵辦某外省幫派涉詐案件，發現幫派招募未成年中輟生當車手，在詐騙幹部指示下，多次提款；警方鎖定六名車手身分，靖城專案期間約談到案。

據調查，三名未成年車手年齡介於十三到十六歲間，各來自北部不同地方、不同學校，因為原生家庭出現問題，沒有人管，從學校輟學及離家，平時流連網咖、打撞球，為賺取生活費及零用錢，加入詐騙集團，每提領一筆詐款，可抽取百分之一到三的贓款當佣金。

三名未成年車手不只幫單一詐團做事，還涉及其他詐團案件，警方初步清查，光在北市大安區，這幾名未成年車手就在自動櫃員機提領數十次詐款，得手金額近百萬元；少年被逮後，不了解詐騙犯行因修法變得嚴重，更沒有流露出後悔情緒，被送往少年法庭後，法官裁定收容。

威震集團前董事長吳明達日前在北市大同區「天龍三溫暖」前遭槍傷，台北市警察局因此規畫連續十天的「靖城掃黑專案」，並結合全國同步肅槍專案強力掃蕩。大安警分局針對黑、槍、毒、詐查緝，其中詐欺車手查獲十一人，有六人屬同一詐團旗下，包括三名未成年。

未成年 詐騙集團 車手

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