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強颱凱米襲台…7旬翁中風受困綠島 黑鷹直升機跨海送就醫

中央社／ 台東24日電

颱風凱米襲台，台東綠島有7旬老翁中風情況危急，空勤總隊黑鷹直升機今天下午冒著颱風，從綠島將病患送回本島台東就醫；衛福部空轉後送遠距會診平台立功，打破天候限制。

颱風凱米來勢洶洶，但民眾的救命路不能斷。衛生福利部今天透過臉書（Facebook）分享綠島衛生所最新回報，早上1名77歲的阿伯疑似中風昏倒，情況危急，申請空轉後送。衛福部駐指揮中心人員接獲訊息，第一時間與相關部會協調空勤總隊，視天候狀況進行救援。

同時由台東馬偕紀念醫院支援綠島鄉衛生所進行視訊診療，透過衛生福利部創建的「空轉後送遠距會診平台」，打破天候限制，建立「零時差、零距離」緊急醫療空中轉診高速網，據衛福部掌握的消息，空勤總隊於下午1時19分起飛，已順利接到病患，後送台灣本島進行救治中。

駐守在台東豐年機場的空勤總隊第3大隊第3隊人員告訴中央社記者，今天下午1時19分接獲勤務中心指示，77歲的鄭姓綠島民眾因意識不清急需後送台東救治，經評估後申請黑鷹直升機空中轉診後送治療。

接獲命令後評估風雨情形符合飛航標準，即出動編號NA-703黑鷹直升機，以最大巡航空速前往綠島機場，飛航期間雖遇間斷性風雨，但還是順利將病患後送回台東救治，圓滿完成救援任務。

綠島地區無黨籍縣議員王姷力表示，感謝空勤黑鷹直升機人員冒著生命危險幫忙。她說，鄭姓阿伯忽然昏迷不省人事，因颱風天，家屬不知所措，想幫忙又不知如何著手。

黑鷹直升機。示意圖／空勤總隊提供
黑鷹直升機。示意圖／空勤總隊提供

台東 綠島 黑鷹直升機

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