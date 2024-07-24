影／爸媽去哪？颱風天汐止警撿到3歲女童 網友傻眼：孩子丟了還不知道
新北市汐止派出所警員今天下午執勤時，在福安街竟發現1名3歲女童走失，警員立即在臉書社團「汐止集團」發文協尋。PO文一出引起網友熱議，驚呼：「太誇張了、爸媽去哪了」，同時也推文分享協尋。不到1小時汐止警再度留言表示走失女童已由母親帶回，並呼籲民眾颱風天請勿外出逗留，好好防颱。
汐止分局汐止派出所警員今天下午在臉書社團「汐止集團」」發文，表示警員執勤時在福安街發現1名約2歲女童走失，身穿黃白花紋無袖衣服，右手臂有綁兩個珠珠髮環。呼籲若發現家中女童走失，請盡速聯繫派出所；大約4時許，女童母親趕到派出所，順利與女童相認，將人帶回。
網友發現PO文後也不禁傻眼：「孩子丟了還不知道嗎？怎麼會這樣」、「2歲欸⋯希望她快點回家」、「這種天氣太危險啦！家人快來帶回家呀！」、「可能颱風天家長必須出門工作，只能單獨放在家裡？ 」、「希望趕快平安回家」。
警方指出，女童母親（27歲）因為要出門工作，把3歲大的女兒交給妹妹照顧，但女童午休起來後肚子餓，偷偷跑出門想找東西吃，被巡邏警員發現後帶回派出所。
女童母親妹妹發現女童不見，立即通知母親，母親下午4點跑到汐止派出所報案請求協尋，沒想到女兒就在派出所內；警方經比對後確認女子是女童母親，讓她帶回女兒。
警方表示，女童母親報案當下，並不知道女兒在派出所，且警方已經po 文協尋。汐止警方也再度於臉書留言，表示女童母親已至派出所將女童領回，並趁機呼籲民眾颱風天請勿外出逗留，好好防颱。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言