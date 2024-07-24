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影／爸媽去哪？颱風天汐止警撿到3歲女童 網友傻眼：孩子丟了還不知道

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市汐止派出所警員今天下午執勤時，在福安街竟發現1名3歲女童走失，警員立即在臉書社團「汐止集團」發文協尋。PO文一出引起網友熱議，驚呼：「太誇張了、爸媽去哪了」，同時也推文分享協尋。不到1小時汐止警再度留言表示走失女童已由母親帶回，並呼籲民眾颱風天請勿外出逗留，好好防颱。

汐止分局汐止派出所警員今天下午在臉書社團「汐止集團」」發文，表示警員執勤時在福安街發現1名約2歲女童走失，身穿黃白花紋無袖衣服，右手臂有綁兩個珠珠髮環。呼籲若發現家中女童走失，請盡速聯繫派出所；大約4時許，女童母親趕到派出所，順利與女童相認，將人帶回。

網友發現PO文後也不禁傻眼：「孩子丟了還不知道嗎？怎麼會這樣」、「2歲欸⋯希望她快點回家」、「這種天氣太危險啦！家人快來帶回家呀！」、「可能颱風天家長必須出門工作，只能單獨放在家裡？ 」、「希望趕快平安回家」。

警方指出，女童母親（27歲）因為要出門工作，把3歲大的女兒交給妹妹照顧，但女童午休起來後肚子餓，偷偷跑出門想找東西吃，被巡邏警員發現後帶回派出所。

女童母親妹妹發現女童不見，立即通知母親，母親下午4點跑到汐止派出所報案請求協尋，沒想到女兒就在派出所內；警方經比對後確認女子是女童母親，讓她帶回女兒。

警方表示，女童母親報案當下，並不知道女兒在派出所，且警方已經po 文協尋。汐止警方也再度於臉書留言，表示女童母親已至派出所將女童領回，並趁機呼籲民眾颱風天請勿外出逗留，好好防颱。

汐止分局汐止派出所在臉書發文協尋女童。圖／擷取自臉書社團汐止集團
汐止分局汐止派出所在臉書發文協尋女童。圖／擷取自臉書社團汐止集團
警方指出，女童母親（27歲）因為要出門工作，把3歲大的女兒交給妹妹照顧，但女童午休起來後肚子餓，偷偷跑出門想找東西吃，被巡邏警員發現後帶回派出所。記者黃子騰／翻攝
警方指出，女童母親（27歲）因為要出門工作，把3歲大的女兒交給妹妹照顧，但女童午休起來後肚子餓，偷偷跑出門想找東西吃，被巡邏警員發現後帶回派出所。記者黃子騰／翻攝

母親 汐止

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