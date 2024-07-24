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求償國賠？凱米颱風吹倒路樹砸死高雄婦 法界嘆困難：除非有這因素

聯合報／ 記者林保光王昭月／高雄即時報導

凱米颱風來襲，高雄颳起強陣風吹垮路樹，不巧擊中騎機車路過的盧姓婦人，盧婦送醫不治。法界認為，除非公共設施設置或管理不當，才能獲國賠

凱米颱風來襲，高雄今天上午颳起強風，今天午後12時30分，64歲的盧姓婦人騎機車外出，行經高雄市鳳山區建國路一段，距離住處僅近1公里，突然路樹遭強風吹垮，倒下時不巧正擊中盧婦；路樹約6、7公尺高、直徑也有約60公分，盧婦遭壓在樹下，身體多處裂開，所騎機車也被倒樹砸毀，路人發現，趕緊向119求救，將盧婦送往高雄長庚醫院急救，延醫至下午3時左右不治。

盧婦遭路樹砸死，有人認為和人行道整修破壞樹根有關，警方也採證將供檢察官參考。

當地鳳山區埤頂里長謝順和說，人行道或多或少會整修，不過這次路樹砸死人，並不是只有這棵樹倒下，從上午9點多附近就已經有3棵樹先倒下，事發後隔了幾小時，下午4點，對面也倒了1棵樹，難說直接和人行道整修有關。

高雄市工務局公園處表示，公園處已派員向家屬關心慰問，並後續協助應辦事宜，本案樹倒初判為強烈颱風侵襲期間所致，是否涉及其他因素將再行檢討。

依國家賠償法第三條第一項規定，「公共設施因設置或管理有欠缺，致人民生命、身體、人身自由或財產受損害者，國家應負損害賠償責任」。

律師徐弘儒表示，對於颱風來襲，路樹倒塌造成人員傷亡，請求國家賠償，要件為「公有公共設施設置管理有欠缺，造成損害」。他說，如果是單純天災所致，屬不可抗力因素，政府機關免賠，民眾若欲求償，必須是主管機關在維護修繕有所缺失，且具有因果關係，例如未定期修剪樹木或未妥善設置防護，而招致不堪風力吹襲致災，家屬才可能獲得國賠。

高雄盧姓婦人今天騎機車外出，遭倒下的路樹砸中，送醫不治，她的機車也遭路樹砸毀。記者林保光／攝影
高雄盧姓婦人今天騎機車外出，遭倒下的路樹砸中，送醫不治，她的機車也遭路樹砸毀。記者林保光／攝影
高雄盧姓婦人今天騎機車外出，遭倒下的路樹砸中，送醫不治，她的機車也遭路樹砸毀。記者林保光／攝影
高雄盧姓婦人今天騎機車外出，遭倒下的路樹砸中，送醫不治，她的機車也遭路樹砸毀。記者林保光／攝影
高雄盧姓婦人今天騎機車外出，遭倒下的路樹砸中，送醫不治，她的機車也遭路樹砸毀。記者林保光／攝影
高雄盧姓婦人今天騎機車外出，遭倒下的路樹砸中，送醫不治，她的機車也遭路樹砸毀。記者林保光／攝影

人行道 凱米颱風 國賠 路樹

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