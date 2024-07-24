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住家附近遇難…凱米颱風吹倒路樹直擊64歲高雄女騎士 送醫搶救不治

聯合報／ 記者王勇超王昭月／高雄即時報導

今天凱米颱風來襲，高雄市一名盧姓婦人上午9時許，騎車行經鳳山區建國路一段，慘遭強風吹倒的路樹砸中，整個身體被6、7公尺高的路樹壓住。救護人員接獲報案，將已經失去呼吸、心跳的盧婦送醫急救，但因傷勢嚴重，經搶救仍不治。

據了解，盧姓婦人（64歲）到院前就失去生命徵象，經過搶救後，仍未能搶回一命。院方表示，盧姓婦人到院時心臟停止跳動，急救中無法審視其他傷勢，盧姓婦人的死因需後續由檢警調查釐清。

案發現場位於鳳山區埤頂里。當地里長趕到現場說，今天上午約9時，建國路一段颳起強風，當時沿途已經有3棵路樹倒下，正由養工處人員處理，不料，大概快中午，在距離倒樹約300公尺，這棵路樹也倒下來，沒想到竟然壓中盧婦，初步得知盧婦也住附近。

劉姓目擊者說，他在旁邊賣中古車，事情發生時，他和朋友剛從前面的超商出來，看到路樹倒塌，還直擔心壓到他的車，靠近一看，竟然發現騎車的婦人正被樹木壓住身體，機車也壓壞，趕緊報警。

盧姓婦人被強風吹倒的路樹砸到身體，送醫搶救仍不治。圖／讀者提供
盧姓婦人被強風吹倒的路樹砸到身體，送醫搶救仍不治。圖／讀者提供

凱米颱風 路樹

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