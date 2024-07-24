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板橋火警沒報導遭質疑壓新聞 新北市府秀證據打臉網友散布謠言
新北市板橋區篤行路前天發生火警，造成3間鐵皮屋燒毀，另外還有1輛貨車及12輛機車被波及，燃燒面積60平方公尺。近日社群軟體出現板橋大爆炸的消息且沒有新聞報導，指新北市府壓新聞。新北市府嚴正駁斥，前天這件鐵皮屋火警多家媒體均有報導，並非網傳的大爆炸。有心人士不應以錯誤訊息干擾防颱能量。
新北市消防局表示，前天（22日）中午板橋區篤行路三段的1層鐵皮建築物起火，火勢迅速蔓延燃燒了三間鐵皮屋（修理廠、早餐店、早餐店倉庫）、1輛貨車及12輛機車，總燃燒面積約60平方公尺。消防局共計出動1個大隊和10個消防分隊，派遣28部消防車及127名消防人員全力搶救。火勢在25分鐘控制，並於13時43分完全撲滅，並無人員傷亡，絕非網稱發生大爆炸。
但自昨天起在臉書、抖音、Threads卻紛紛出現多則貼文及該起火警影片，指稱板橋篤行路發生大爆炸，但卻沒有新聞報導，直指新北市府壓新聞。新北市府今天中午嚴正駁斥，該事件為一起早餐店及鄰接鐵皮屋倉庫的火警，並非爆炸事件。且該場火警多家新聞媒體均有報導，少數網友竟稱壓新聞並散布謠言，內容全然與事實不符。
新北市府指出，面對凱米颱風來襲，新北市府各單位均全力投入防災工作。有心人士不應以錯誤訊息干擾防颱能量。新北市府提醒民眾，凱米颱風的暴風圈已接觸新北市，此時應做好防颱準備，守護自身安全，請勿輕信網路謠言，以免干擾防颱工作。
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