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高雄婦強風中出門、倒伏路樹壓傷命危 妹：可能出門買東西

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市鳳山區建國路一段，路樹凱米颱風帶來的強風吹倒，不料壓中騎機車路過的婦人，婦人生命垂危。警方已查出是住附近的64歲盧姓婦人，她妹妹說也不知道姊姊為什麼颱風還出門。

埤頂里長在案發後也趕到現場說，今天上午約9時，建國路一段颳起強風，當時沿途已經有3棵路樹倒下，正由養工處人員處理，不料，大概快中午，在距離倒樹約300公尺，這棵路樹也倒下來，沒想到竟然壓中盧婦，初步得知盧婦也住附近。

據高雄市養工處人員說，受颱風影響，當時高雄颳起強風，陣風甚至可達11級，前面路樹才倒下，沒想到再颳來一陣強風，倒下的路樹竟然砸到路人。

劉姓目擊者說，他在旁邊賣中古車，事情發生時，他和朋友剛從前面的超商出來，看到路樹倒塌，還直擔心壓到他的車，靠近一看，竟然發現騎車的婦人正被樹木壓住身體，機車也壓壞，趕緊報警。

倒樹正砸中盧婦的背部，路人發現，她已經臉部泛黑，整個身體被約6、7公尺高的路樹壓住，部分肢體也裂開。

救護車將盧婦送往高雄長庚醫院急救，她生命垂危。警方找到盧婦的妹妹到醫院，她妹妹傷痛哭泣，說不知道姊姊為什麼颱風天還騎車出去，懷疑是要出去買東西。

高雄盧姓婦人騎車外出，倒下的路樹砸中，機車幾乎折斷。記者林保光／攝影
高雄盧姓婦人騎車外出，倒下的路樹砸中，機車幾乎折斷。記者林保光／攝影
高雄盧姓婦人騎車外出，倒下的路樹砸中，機車幾乎折斷。記者林保光／攝影
高雄盧姓婦人騎車外出，倒下的路樹砸中，機車幾乎折斷。記者林保光／攝影
高雄盧姓婦人騎車外出，倒下的路樹砸中，機車幾乎折斷。記者林保光／攝影
高雄盧姓婦人騎車外出，倒下的路樹砸中，機車幾乎折斷。記者林保光／攝影

凱米颱風 路樹

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