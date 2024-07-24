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嘉義東石酒駕男猛撞護欄 後座友人頭破血流傷重不治
嘉義縣東石鄉型厝村嘉3鄉道今天凌晨1點多發生死亡車禍，24歲侯姓男子外出唱歌，結束後疑酒駕載2名友人，不慎自撞護欄，後座27歲陳姓男子頭破血流，送醫不治，警方將侯男依涉公共危險罪、過失致死罪移送法辦，詳細肇事原因仍待警方釐清。
朴子分局表示，24歲侯姓男子今天凌晨酒後駕車，載2名男性乘客，沿嘉3縣往西行駛，疑因酒後駕車失控，衝向對向路外，撞擊水泥護欄，造成一名乘客傷重送醫不治死亡，駕駛未受傷、另名乘客輕傷，將依涉犯公共危險罪、過失致死罪移送法辦。
據了解，24歲侯姓男子唱歌喝酒，疑似酒後駕車釀禍，徑直衝向對向車道，猛力撞上路外護欄，整輛車左側倒向水泥護欄，27歲陳姓男子頭部受猛擊，頭顱破裂、血流不止，當場失去呼吸心跳，經送醫搶救仍宣告不治，駕駛侯男未受傷，另名乘客僅擦挫傷。
嘉義縣消防局表示，今天凌晨1點多獲報，東石鄉型厝村嘉3線附近發生事故，立即派遣人車前往，發現1輛駕車自撞車禍，26歲男子失去呼吸心跳，現場給予急救處置後，送往朴子醫院急救，仍因傷重宣告不治，其他2人未送醫。
警方提醒，行車用路人駕駛車輛，行經路口應減速行駛並注意行車狀況，並遵守交通規則，酒後不駕車、酒駕零容忍，酒後應以指定駕駛、代架或搭乘計程車回家，呼籲民眾勿以身試法，維護自身及他人行車安全。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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