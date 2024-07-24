與凱米颱風有關？國3南下新化段轎車衝出邊坡翻覆 父女送醫
國道三號台南新化路段今上午傳出轎車不明原因衝出邊坡翻落至涵洞平面道路，車子翻覆駕駛父親及女兒一度受困，台南市消防局獲報緊急將受傷2人救出送醫，由於當時風勢不小，是否與凱米颱風瞬間強風有關？仍待釐清。
事故地點在南下國三349K附近，位於台南市新化區信義路涵洞下，47歲邵姓男子駕駛轎車，車上後方載著13歲女兒，車子經過該地不明原因逕右偏，先衝破邊坡，人車再墜入約3米深的新化區信義路涵洞旁水溝，瞬間巨響嚇壞路人。
台南市消防局119勤務中心獲報，緊急調派新化等消防分隊共8車19人趕往，發現車體多處扭曲變形，經動用破壞器材，並10點47分先後將女兒及父親救出，兩人都有多處擦挫傷意識均清楚，緊急送往永康奇美、成大醫院救治。
因台南地區今上午因颱風風勢明顯轉強，究竟是瞬間強風導致車輛失控或純粹人為操作不當，警消說將持續調查釐清。
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