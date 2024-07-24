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疑神明廳釀災！南投埔里三合院今晨火警 消防急灌救

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

南投埔里中山路四段今晨一處三合院民宅發生火警，疑為中央正身的神明廳起火，且火勢猛烈，現場調派逾20名警義消馳援滅火，並設防火線後迅速控制災情，屋主臉部受輻射熱輕微灼傷送醫。消防局提醒，神明廳用火用電務必小心謹慎。

南投縣消防局指出，今上午7時18分獲報埔里中山路四段有民宅起火，因現場是磚造鐵皮屋頂三合院建築，為中央正身冒煙竄出火勢，為避免持續燃燒蔓延至兩側護龍偏廳，立刻調派埔里、中心碑、國姓等分隊人車及義消20人馳援滅火。

消防人員到場時，中間正身的神明廳已全面燃燒，確認無人員受困，同步布署水線，分兩線夾擊撲滅火勢，並設防火線阻斷火勢，迅速在上午7時35分撲滅火勢，經清理火場確認無復燃延燒之虞，成功完成滅火任務。

南投縣消防局表示，初步確認起火處為神明廳，女屋主逃出時，臉部受輻射熱輕微灼傷，已送醫治療，粗估燃燒面積約30平方公尺，財物損失約5萬元，起火原因待火場鑑識調查釐清，但也呼籲民眾，神明廳用火用電應特別加強安全管理。

南投埔里1處三合院民宅疑神明廳起火，火勢猛烈，消防及義消馳援迅速滅火，屋主臉部受輻射熱輕微灼傷送醫。圖／南投縣消防局提供
南投埔里1處三合院民宅疑神明廳起火，火勢猛烈，消防及義消馳援迅速滅火，屋主臉部受輻射熱輕微灼傷送醫。圖／南投縣消防局提供
南投埔里1處三合院民宅疑神明廳起火，火勢猛烈，消防及義消馳援迅速滅火，屋主臉部受輻射熱輕微灼傷送醫。圖／南投縣消防局提供
南投埔里1處三合院民宅疑神明廳起火，火勢猛烈，消防及義消馳援迅速滅火，屋主臉部受輻射熱輕微灼傷送醫。圖／南投縣消防局提供
南投埔里1處三合院民宅疑神明廳起火，火勢猛烈，消防及義消馳援迅速滅火，屋主臉部受輻射熱輕微灼傷送醫。圖／南投縣消防局提供
南投埔里1處三合院民宅疑神明廳起火，火勢猛烈，消防及義消馳援迅速滅火，屋主臉部受輻射熱輕微灼傷送醫。圖／南投縣消防局提供

南投縣 埔里 火災

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