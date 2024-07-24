台65車禍…疑路面積水打滑失控 小貨車側翻駕駛送醫

李姓男子昨天深夜開著一輛小貨車行經台65線往土城方向，疑因地面積水失控打滑導致側翻，自行爬出車外求援。新北市消防局獲報人車趕抵，檢視李男手腳擦挫傷送醫無大礙，李男沒酒駕，肇因待查。

據了解，李姓男子（38歲）昨天晚上11時許開著一輛小貨車，沿著台新北市台65線高架快速道路往土城方向行駛，途中行經台65線2.9公里處，疑因路面積水濕滑，整輛車失控打滑側翻，李男自行脫困逃出車外求援。

新北市消防局獲報出動消防人員6人、各式救災救護車輛3輛到場，檢視李男手腳擦挫傷、意識清醒、沒有酒駕，確切肇事原因及責任歸屬，仍待警方調查釐清。

新北市消防局第二大救災救護隊提醒，民眾發生車禍意外，切勿隨意移動傷者，應先檢視傷者呼吸道狀況，報案同時可告知受傷人數及傷者傷勢，以供消防局派遣適合救援能量車組。