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朋友送農產品 豐原警轉送並探視獨居婦人她感動哭

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市豐原警分局翁子派出所警員廖辛根前天收到朋友送他新鮮農產品，他和所內警員許世洋利用家戶訪查時間，主動拜訪並關懷轄內過去受理案件結識的困苦民眾，並轉送這些農產品；其中73歲獨居婦人曾發生車禍無法工作維持生計，受理該案的許世洋常探視關心，提供愛心物資，這次再帶農產品上門，婦人感動落淚。

員警這次拜訪對象分別是吳姓夫妻和黃姓婦人；69歲吳姓男子原經營小吃攤，因受疫情衝擊營運不佳停業，年邁的夫妻倆再就業不易，致三餐不繼，生活陷入困頓，日前警員許世洋得知此情形後，已協助申請相關急難救助，並常利用空閒時間訪視，給予關懷。

另一名73歲黃姓獨居婦人，去年因發生車禍受傷後，因年紀大傷勢復原不如預期，行動不便無法外出工作維持生計，受理該案的警員許世洋常探視關心，提供愛心物資，這次收到新鮮農產立即轉送，黃婦感動流下淚，頻頻祝福員警平安健康。

豐原分局分局長林大為表示，他常提醒同仁「執勤要有態度，執法要有溫度」，警察工作不僅只是單純的依法行政，為民服務也是警察職責之一。

豐原警分局翁子派出所警員廖辛根前天收到友人送的新鮮農產品，他和所內警員許世洋利用家戶訪查時間，主動拜訪並關懷轄內過去受理案件結識的困苦民眾，並轉送這些農產品。圖／警方提供
豐原警分局翁子派出所警員廖辛根前天收到友人送的新鮮農產品，他和所內警員許世洋利用家戶訪查時間，主動拜訪並關懷轄內過去受理案件結識的困苦民眾，並轉送這些農產品。圖／警方提供
豐原警分局翁子派出所警員廖辛根前天收到友人送的新鮮農產品，他和所內警員許世洋利用家戶訪查時間，主動拜訪並關懷轄內過去受理案件結識的困苦民眾，並轉送這些農產品。圖／警方提供
豐原警分局翁子派出所警員廖辛根前天收到友人送的新鮮農產品，他和所內警員許世洋利用家戶訪查時間，主動拜訪並關懷轄內過去受理案件結識的困苦民眾，並轉送這些農產品。圖／警方提供

愛心 獨居 警察

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