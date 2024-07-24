台南糊塗高三女學生停自行車記錯位置 熱心警15分鐘迅速找回

台南市林姓高三應屆畢業女學生昨天騎著電動輔助自行車，到海安路段品嘗美食小吃，下午3點多要離開時，發現車子不翼而飛，著急地跑進派出所求助。警員調閱她告知停車地點附近商家監視器畫面，並沒有發現，研判她記錯了停車位置，騎上警用機車前往周邊尋找，15分鐘後順利找到她的愛車。

林姓女學生昨天中午12點多將電動輔助自行車，停放在海安路上機車停車格後，前往海安路徒步藝術區悠閒漫步，品嚐傳統美食小吃，並探索路上手工藝品店，3小時後要離去時，發現上鎖的電動輔助自行車不翼而飛，著急扡跑進台南市警二分局中正派出所求助。

警員林永謙了解狀況後，調閱她所稱的停車地點附近商家監視器，並無發現停放該處影像，且因女學生對於停車位置描述不清，研判應該是記錯了停車位置，立即騎乘警用機車前往海安路一帶周邊尋找，15分鐘後發現一輛電動輔助自行車與她所形容的特徵相似，但沒有車輛號牌可供辨識，只有請林女到場檢視，她說，「就是這輛車沒錯！」

林永謙仍小心求證，除確定她可以開啟密碼鎖外，還請她提供購買電動輔助自行車保證書，確認車型號及車架號碼後，立即將車輛交還。林姓女學生頻頻向林永謙道謝。