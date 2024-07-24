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打電話找人起口角…高雄男去理論 腹部、背遭刺2刀送醫

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市前鎮區昨晚發生砍人事故，鍾姓男子打電話去吳姓男子家找朋友，卻與接電話的不明男子在電話中起口角，他衝去吳家，雙方發生衝突，持刀互殺，鍾腹、背遭刺殺2刀送醫急救。吳與涉案男子逃離，全案由警方調查中。

昨晚10時23分許，高雄市警前鎮分局據報，前鎮區瑞西街有人殺傷，警、消趕赴現案發地，發現45歲的鍾姓男子腹部和背部遭刺傷，立即將他送往阮綜合醫院急救。警方說，鍾未傷及要害，意識清楚。

據初步了解，鍾姓男子打電話去64歲的吳姓男子家要找朋友，接電話的男子和他起口角，他便氣沖沖去吳姓男子家理論，雙方碰面各持刀械互殺。

雙方互持利器揮舞，鍾姓男子不敵，遭對方刺殺腹、背2刀，送醫急救。但是吳姓男子騎車載刺傷鍾的不明男子一起逃逸，警方仍在追查他們的行蹤。

警方表示，目前已組成專案小組，擴大調閱監視器以車追人，持續追查與涉案人釐清案情。

警方在案發現場發現刀套。記者林保光／翻攝
警方在案發現場發現刀套。記者林保光／翻攝
鍾姓男子找人理論起衝突，腹背遭刺傷，救護人員將他送醫。記者林保光／翻攝
鍾姓男子找人理論起衝突，腹背遭刺傷，救護人員將他送醫。記者林保光／翻攝

監視器 高雄市

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