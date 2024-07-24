新莊70歲水電老師傅檢查社區頂樓水塔 疑似觸電喪命

新北市新莊區後港一路某社區頂樓水塔，昨晚發生住戶疑似觸電身亡意外，70歲潘姓老翁因為是水電師傅，受社區總幹事委託去查看水塔，卻遲遲沒有回家，家屬晚間10時許前往查看發現，隨即報案。

據了解，該社區共有11樓，近日住戶用水不太穩定順暢，社區總幹事因此委託潘姓老師傅到頂樓查看水塔，他大約昨天傍晚6時許即上樓，卻遲至深夜10時許仍未返家，43歲兒子因此前往找人，發現老翁倒臥頂樓水塔疑似觸電，連忙報案。