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行車糾紛爆氣先互搧巴掌 板橋2騎士街頭格鬥全被逮
新北市板橋區今天中午發生街頭鬥毆事件。陳姓與張姓騎士中午12時許騎車行經雙十路時，因行車糾紛引發口角，2人先互搧巴掌後，陳男脫下安全帽重擊張姓騎士，張男則徒手反擊。海山警方獲報趕抵，立即將2人帶回警局釐清。2人情緒平穩後決定互不提告，警方詢後依違反社維法87條移請新北地院簡易庭裁處。
據了解，今天中午12時許陳姓男子與張姓男子騎機車行經板橋區雙十路時，不明原因發生行車糾紛，張男先騎車追上前從側面碰撞陳男騎乘的機車將他攔下，雙方就在超商前發生爭執，過程中一言不合2人竟互搧巴掌，陳男立即脫下安全帽當成武器朝張男重擊，張男不甘示弱也徒手反擊，激烈的鬥毆嚇得經過民眾趕緊報警。
海山警方獲報趕抵迅速將2人分開，發現陳男左手、左大腿擦傷，張男則流鼻血，但雙方均表示不需就醫也不願提告。警方立即將2人帶回派出所，詢後依違反社會秩序維護法第87條移請新北地院簡易庭裁處。
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