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開槍掃射派出所…他否認殺人 反而要法官查26年前警吃案

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

44歲男子楊景隆今年3月間持衝鋒槍掃射桃園警分局景福派出所，逃逸時拒捕，警匪駁火逾百發，蔡姓警員中彈受傷遭桃檢依殺人未遂、槍砲等罪起訴，桃園地院今進行準備程序，楊不認殺人未遂罪，餘皆認罪，直指開槍主因是26年他遭2角頭打傷送急診時，桃園警分局中路、景福2派出所讓他母親跪求大半天仍不受理，要求法官幫他清查當年真相，調查吃案情形，法官諭知再開。

楊出庭時，對於持槍、開車到警所開槍的恐嚇及逃亡拒捕開槍的持槍、傷害、妨害公務等罪嫌皆承認，但對於開槍致蔡姓警員中彈受傷的殺人未遂部分堅不認罪，他否認主觀上有殺人犯意，而他當時開槍只是要趕走警察、嚇嚇他們，若真有殺人的犯意，沿途見一個就會開一次了。

楊說，當年他剛滿18歲，遭人毆打，造成臉部、身上多處撕裂傷，光是頭、臉就縫了百餘針，傷重躺在聖保祿醫院的急診室，當時他的母親由哥哥陪同，前往桃園警分局中路派出所要報案，卻遭警察刁難，要他母親跪在地上苦苦哀求至少2小時，甚至有警員表示「跪到我高興就幫妳受理」，事後他見母親返回時，額頭、膝蓋瘀青一片，認為當時的所長與傷害他的人一定是一夥。

他又說，大約21歲時，又遭遇歹人持釘有鐵釘的木棒圍毆，造成他全身多處受傷，腿還被打斷，母親由哥哥陪同去景福所報案，又遭拒絕受理，他實在氣不過，才會於今年3月23日深夜去開槍，這次製作筆錄時，也將多年前的涉嫌傷害他的2名主使的角頭告知警方，希望能查當年的舊案，調查警所吃案的情形。

44歲楊景隆疑似不滿26年舊案被警方吃案，今年3月23日深夜近11點持槍到桃園警分局景福派出所射擊，桃園地院今開庭調查，楊希望法官清查當年舊案，調查警方吃案情形。記者周嘉茹／攝影
44歲楊景隆疑似不滿26年舊案被警方吃案，今年3月23日深夜近11點持槍到桃園警分局景福派出所射擊，桃園地院今開庭調查，楊希望法官清查當年舊案，調查警方吃案情形。記者周嘉茹／攝影

殺人未遂 母親

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