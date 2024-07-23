聯合報「偽車牌」專題發酵！警政署下令加強查緝變造車牌

聯合報7月14日大篇幅報導假車牌造成治安隱憂。圖／聯合報資料照片

針對聯合報7月14日大篇幅報導假車牌造成治安隱憂，警政署指出，近日民眾反映車牌遭到偽造，到警察機關報案後，沒到監理單位申請更換車牌，陸續收到交通違規罰單。警政署已通令各警察機關加強查緝使用偽變造車牌，全力遏阻違法行為。

警方提醒，使用偽造車牌行駛道路，除依道路交通管理處罰條例開罰1萬800元罰鍰外，將依刑法第212條、第216條移送法辦，最高可處1年以下有期徒刑，呼籲民眾勿貪圖小利，身陷刑罰。

警政署指出，民眾遭冒用車牌收到違規罰單，可依據道路交通管理處罰條例，收到罰單後向原舉發機關或處罰機關提出申訴；不論是利用何種管道申訴，主管機關將依據民眾申訴的日期，以系統凍結罰鍰，不用先行繳納，查證屬實後，將撤銷罰單，並全力查緝偽冒車牌者。遭偽冒車主如申請更換車牌，交通部也將研議提供免費換牌。