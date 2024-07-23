詐團剋星！台中郵局聽到5個字 保住6旬阿嬤的老本

台中市吳姓婦人接到詐騙電話稱「帳戶遭監管」，郵局行員識破詐團手法，與警方一起保住婦人積蓄。示意圖／記者李隆揆翻攝

台中市60多歲務農的吳姓婦人，日前接到詐騙電話稱她的「帳戶遭監管」，需將現金匯至指定帳戶，吳婦到郵局一見行員就脫口詢問帳戶是否遭監管，經警方到場確認她遭詐騙，順利保住婦人積蓄。

台中市警察局太平分局今天表示，宏龍派出所警員梁耘瀚19日上午10時多，接獲轄內竹仔坑郵局行員通知，有1名婦人要轉帳新台幣50萬元至陌生帳戶，疑似遭詐騙請求協助。

員警到場後，發現60多歲吳姓婦人神情緊張，頻擔心自己帳戶的金錢會遭查扣。吳婦向警方表示，她前晚接到自稱檢警人員電話，聲稱她的帳戶中多了數筆金流，戶頭涉及國際洗錢案必須遭到監管，要求隔日至附近金融機構，將戶頭內的錢匯到指定帳戶。

吳婦說，對方告知基於偵查不公開不能對外透露，並教導如何應對行員提問。幸婦人一到郵局，就緊張地向行員詢問自己的帳戶有無被監管，行員見狀隨即通知員警到場，經警方確認為典型詐騙手法並安撫下，吳婦才恍然大悟，取消匯款保住血汗錢。