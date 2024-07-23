影／北市貨車直撞左轉公車 駕駛雙腿骨折痛到暈

李姓男子今午駕駛小貨車行經台北市大同區忠孝西路、西寧北路路口，碰撞對向準備左轉的公車，李男雙腳骨折送醫急救，警方正介入釐清案情。

警方初步調查，69歲李男中午駕駛小貨車沿忠孝西路往西直行，經西寧北路路口，碰撞對向準備左轉的公車，李男雙腳骨折、頭部受撕裂傷，昏迷送往台大醫院急救，公車司機49歲李男左腳疼痛、意識清楚，乘客則無傷。

警方指出，由於貨車司機李男送醫急救中，待狀況穩定將抽驗其酒測值，公車司機李男酒測值則為0。