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影／北市貨車直撞左轉公車 駕駛雙腿骨折痛到暈

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

李姓男子今午駕駛小貨車行經台北市大同區忠孝西路、西寧北路路口，碰撞對向準備左轉的公車，李男雙腳骨折送醫急救，警方正介入釐清案情。

警方初步調查，69歲李男中午駕駛小貨車沿忠孝西路往西直行，經西寧北路路口，碰撞對向準備左轉的公車，李男雙腳骨折、頭部受撕裂傷，昏迷送往台大醫院急救，公車司機49歲李男左腳疼痛、意識清楚，乘客則無傷。

警方指出，由於貨車司機李男送醫急救中，待狀況穩定將抽驗其酒測值，公車司機李男酒測值則為0。

由於案發路口車流量大，左轉號誌皆在直行號誌轉紅後才會亮起綠燈，相關監視器畫面顯示，案發時公車已依綠燈號誌指示起步左轉，初判貨車司機搶快闖紅燈肇事，確切肇事原因仍待釐清。

李姓男子今午駕駛小貨車行經台北市大同區忠孝西路、西寧北路路口，碰撞對向準備左轉的公車，李男雙腳骨折送醫急救。記者李隆揆／翻攝
李姓男子今午駕駛小貨車行經台北市大同區忠孝西路、西寧北路路口，碰撞對向準備左轉的公車，李男雙腳骨折送醫急救。記者李隆揆／翻攝
李姓男子今午駕駛小貨車行經台北市大同區忠孝西路、西寧北路路口，碰撞對向準備左轉的公車，李男雙腳骨折送醫急救。記者李隆揆／翻攝
李姓男子今午駕駛小貨車行經台北市大同區忠孝西路、西寧北路路口，碰撞對向準備左轉的公車，李男雙腳骨折送醫急救。記者李隆揆／翻攝
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李姓男子今午駕駛小貨車行經台北市大同區忠孝西路、西寧北路路口，碰撞對向準備左轉的公車，李男雙腳骨折送醫急救。記者李隆揆／翻攝
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