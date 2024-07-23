影／國3苗栗段緩撞車慘遭連結大貨車撞上 礦泉水灑車道狂塞5公里

國三北上139K苗栗西湖溪橋前，今天上午10點左右發生一起全連結大貨車追撞緩撞車事故，滿載礦泉水有大批掉落中、外線車道，影響行車安全，警方實施全線封閉一個半小時，後方車流狂塞5公里至通霄交流道，所幸人員皆未受傷，肇事原因還待釐清。

國道警方初步調查，肇事葉姓駕駛（31歲）全聯結車行駛外側車道疑因分心未注意車前路況，在外線車道上撞擊停於外側路肩的施工警示用緩撞車，葉男輕傷無大礙，全聯結車車廂載運的瓶裝水掉落，占用中線及外側車道。

當時西湖溪橋上，由國工局大甲工務段委外執行外側路肩護欄油漆作業，以交通錐封閉外線車道，但最後方的緩撞車卻挨撞，幸當時駕駛並未在車上。事發後，國道勤務中心調派10餘輛拖吊車趕赴現場協助清運礦泉水瓶及拖吊作業，並全線封閉車道。由於滿載的瓶裝水實在太多，就連國道警員也忍不住出手幫忙，於11時30分左右才先開放內線通行，直至中午12點半才完全排除恢復全線通車。