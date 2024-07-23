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給受傷孩子公道！ 游淑慧要求蔣萬安幼園狼師案專案調查

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導

台北市信義區幼兒園狼師案延燒，今天再有議員林延鳳爆料，指柯市府社會局家防中心稱第一時間到場協助2022年首例個案，卻拖延29天才填具「知會單」知會教育局。北市議員游淑慧今也在臉書表示，有媒體報導，在查閱相關會議資料時，早在2022年8月時，北市社會局、教育局就已知相關情形，而在2022年7月教育局重大或特殊案件檢視的工作報告中也有提及此事。她要求蔣市府，應該要進行專案調查，並將報告送交議會。

游說，除了制度強化外，也要對失職人等進行責任追究，不排除將本案移送監察院調查。「讓該負責任的大人負起責任，給受傷的孩子一個公道。」

游淑慧今天在臉書表示，對於幼兒園狼師案，當時即便有兩度通報的紀錄，教育局於2022年7月接獲幼兒園回報，指稱園方已經前往警局報案，調閱監視器後發現「皆無相關情事」，北市教育局就這樣以「至8月2日止尚未接獲相關單位之請求調查」為由，將案件擱置。

游認為，家長已經都陳情，社會局已經都通報，怎麼還能說「尚未接獲相關單位之請求調查？」尤其2022是台北市長選舉年，當時她印象很深，當時的北市府的教育局長熱衷輔選、甚至上班時間還請假站台，而引起爭議。

游淑慧認為，當時的教育局有沒有未即時處理或蓋件？現在的蔣市府官員有無處理缺失的責任？本案都要重頭查到尾。她會要求市府要進行專案調查，並將報告送交議會；除了制度強化外，也要對失職人等進行責任追究，不排除將本案移送監察院調查。「讓該負責任的大人負起責任，給受傷的孩子一個公道。」

游說，對她來說，這件事情不用分柯市府或蔣市府，因為對市民來說都是擁有公權力的市政府，責任是一致的。

國民黨北市議員游淑慧要求市府針對幼園狼師案進行專案調查。圖／聯合報系資料照片
國民黨北市議員游淑慧要求市府針對幼園狼師案進行專案調查。圖／聯合報系資料照片

幼兒園 教育局

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