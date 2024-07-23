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國3苗栗西湖段2車碰撞 礦泉水散落回堵數公里

中央社／ 苗栗縣23日電

國道3號北上苗栗西湖段今天上午發生聯結車與工程緩撞車碰撞，聯結車載運礦泉水散落路面，阻礙通行回堵數公里，中午12時前開放主線車道，但後方車流仍回堵，持續消化中。

1輛載運礦泉水的聯結車上午近10時行經國道3號北上138.8公里處、苗栗西湖路段時，擦撞前方1輛國道工程緩撞車，聯結車內滿載的礦泉水因猛烈撞擊力，掉落出貨櫃散落車道。

事故發生時，大批紙箱、礦泉水散落內側及中間車道，聯結車則打橫停駛於外側車道及路肩，事故現場一度全線封閉，在國道救援隊與工程人員合作下，先清出內線車道散落物，上午11時30分先開放單線車道通行，但後方車流已回堵數公里。

事故路段至上午11時50分許再開放內側及中線主車道通行，後方車流持續消化中。國道警方指出，現場無人受傷送醫；至於詳細肇事原因及責任歸屬，仍待進一步調查釐清。

國道 車道

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