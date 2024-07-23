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高雄大寮計程車撞電桿 68歲司機送醫不治

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市大寮區今天凌晨傳出死亡車禍，司機莊姓老翁駕駛計程車，突然偏向撞向路邊，撞擊電桿後，車頭幾乎全毀，他在車內昏迷，經路人求救，警、消將他送去建佑醫院急救，延醫1小時後仍不治，確實死因及肇事原因待檢警調查。

高雄市警林園分局於今天凌晨1時30分接獲車禍報案，立即派員趕赴車禍發生地大寮區華中南路，發現莊姓計程車司機（68歲）疑自撞路邊電桿，計程車車頭損毀，他無明顯痕傷，坐在駕駛座無動靜，救護車立即將莊姓司機送往建佑醫院，但他仍回天乏術。

由於車禍現場並沒煞車痕跡，警方懷疑莊姓司機疑似精神不濟，才自撞電桿。員警通知家屬到場，據悉，莊的家屬稱他生前患心臟病，但確實死因及車禍原因仍待調查。

警方呼籲，民眾上路前應注意自身安全，行駛中如有視覺模糊、不自覺點頭、注意力渙散等情形，應先停至路旁安全處休息後再上路，以免發生危險。

莊姓司機今天凌晨開計程車撞上電桿，車頭損毀，他送醫後不治。記者林保光／翻攝
莊姓司機今天凌晨開計程車撞上電桿，車頭損毀，他送醫後不治。記者林保光／翻攝
莊姓司機今天凌晨開計程車撞上電桿，車頭損毀，他送醫後不治。記者林保光／翻攝
莊姓司機今天凌晨開計程車撞上電桿，車頭損毀，他送醫後不治。記者林保光／翻攝

自撞 計程車司機 車禍

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