高雄大寮計程車撞電桿 68歲司機送醫不治

高雄市大寮區今天凌晨傳出死亡車禍，司機莊姓老翁駕駛計程車，突然偏向撞向路邊，撞擊電桿後，車頭幾乎全毀，他在車內昏迷，經路人求救，警、消將他送去建佑醫院急救，延醫1小時後仍不治，確實死因及肇事原因待檢警調查。

高雄市警林園分局於今天凌晨1時30分接獲車禍報案，立即派員趕赴車禍發生地大寮區華中南路，發現莊姓計程車司機（68歲）疑自撞路邊電桿，計程車車頭損毀，他無明顯痕傷，坐在駕駛座無動靜，救護車立即將莊姓司機送往建佑醫院，但他仍回天乏術。

由於車禍現場並沒煞車痕跡，警方懷疑莊姓司機疑似精神不濟，才自撞電桿。員警通知家屬到場，據悉，莊的家屬稱他生前患心臟病，但確實死因及車禍原因仍待調查。