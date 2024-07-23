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72歲翁遭「戰地女官」哄1年 為領500萬美金遭詐4萬積蓄

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

陳姓老翁去年在網路上結識網友，對方自稱「葉門戰地女軍官」，噓寒問暖之下與陳翁互稱乾爹、乾女兒，日前稱有500萬元美金要匯給陳翁，但須陳翁購買遊戲點，陳翁深信不疑，陸續購買價值4萬元的遊戲點數送出，直到近日員警提醒「這是交友詐騙！」才驚覺受騙。

警方調查，台北市大同警分局寧夏路派出所7月15日接獲轄內合作金庫通報，有民眾疑似遭詐需要協助，副所長吳靖渝、警員范紘全據報前往，發現72歲陳姓男子遭遇典型假交友詐騙，不斷勸說陳男不要再花錢。

員警發現，陳男去年在網路上認識一名網友，對方自稱身處葉門，是一名戰地女軍官，名叫Seo Garden，雙方長期噓寒問暖之下互稱乾爹、乾女兒，日前這名網友稱有500萬元美金要匯給陳男，但須陳男先購買遊戲點數，將序號交給網友，陳男即可領取500萬元美金。

陳男深信不疑，陸續分8次購入價值4萬元的遊戲點數並交出，近日再度準備購買點數時，因疑惑遲未能收到款項，詢問銀行行員，行員聽聞發覺有異，遂報警處理。

員警說明，陳男是遭遇典型的網路假交友詐騙，同時上網搜尋相關關鍵字，發現網路上早有一堆「乾女兒」的照片及資料，甚至先前就有相關詐騙案例，陳男見狀才驚覺受騙，打消再度購買遊戲點數念頭。

警方呼籲，詐騙集團常利用網路交友方式搭訕不特定人士，佯稱戰地軍官、軍醫等顯要，想來台與民眾結婚，或請民眾領取高價貨物等，誘騙民眾匯款，民眾務必慎防，若遭遇可疑情事，可撥打110或165專線查證。

陳男去年在網路上認識一名網友，對方自稱身處葉門，是一名戰地女軍官，名叫Seo Garden。記者李隆揆／翻攝
陳男去年在網路上認識一名網友，對方自稱身處葉門，是一名戰地女軍官，名叫Seo Garden。記者李隆揆／翻攝
副所長吳靖渝、警員范紘全據報前往，發現72歲陳姓男子遭遇典型假交友詐騙，不斷勸說陳男不要再花錢。記者李隆揆／翻攝
副所長吳靖渝、警員范紘全據報前往，發現72歲陳姓男子遭遇典型假交友詐騙，不斷勸說陳男不要再花錢。記者李隆揆／翻攝

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