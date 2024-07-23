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國10高雄鼎金段轎車遭2大貨車夾擊釀2傷 1小時後暢通
國道10號高雄鼎金路段今天上午發生追撞車禍，1輛大貨車疑未保持安全車距，追撞前方的轎車，轎車再受推撞前方貨車，轎車車頭幾乎全毀，車上2人受傷送醫。3名駕駛人經警方酒測，都無酒精反應，確實肇事原因由警方釐清。
今天上午8時18分，國道第五警察大隊接獲報案，指國道10號西向3.8公里鼎金路段發生車禍，造成塞車。國道五隊田寮分隊趕去處理，並紓解車流，1小時後國道10號全線恢復暢通。
據了解，林姓男子（48歲）駕駛大貨車，經過國道10號西向鼎金路段外側車道，疑未保持安全距離，追撞前方藍色轎車，致轎車往前推撞廖姓男子（47歲）駕駛的大貨車，轎車內包含駕駛人和乘客受傷，送醫急救，暫無大礙。警方表示，2名傷者身分和確實肇事原因待查。
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