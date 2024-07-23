公路總局30歲工程師2天沒上班 同事驚見疑窒息躺宿舍床上
交通部公路總局位於新北市新莊區新泰路的材料試驗所，今天上午9時許，有1名30歲李姓工程師因2天未上班，被同事發現在宿舍疑似窒息死亡，口鼻有阻塞物，警方將報請新北地檢署安排司法相驗。
據了解，李男因昨天、今天均無故未上班，同事前往宿舍查看，開門即發現他躺在床上叫無反應，連忙報警。員警查看發現李男口鼻有阻塞物疑似窒息死亡，初步勘查現場，門窗緊閉未遭破壞、房內沒有打鬥痕跡，且原本房門反鎖，死者身上也無抵禦性傷痕，初步排除外力介入。
同事表示李男比較內向，平常話不多，不知道發生什麼狀況，警方通知李男母親到場，她驚嚇無法言語。相關案情尚待進一步調查釐清，警方將報請地檢署安排司法相驗。
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