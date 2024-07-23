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假討債押走遛狗三重富商妻 3男擄人勒贖1.2億遭訴

聯合報／ 蔣永佑／新北即時報導

男子陳柏雄、楊政翰、林家漢鎖定新北市三重某黃姓富商，今年3月20日上午11時許，光天化日將正在遛狗的黃男妻子當街押走後，帶到苗栗縣一處陳男另個住處囚禁，再藉口受一名「王董」委託討債，向黃男要求400萬美元（約1.2億元）贖金，所幸警方即時循線破門救出黃妻，新北地檢署依擄人勒贖罪將3人起訴。

檢警調查，黃男因經營二胎民間放款業務獲利甚豐，因此遭陳、楊、林3人盯上。犯案前1天，3人先前往黃男三重住處附近察看地形，確認黃妻遛狗路徑，研擬犯案計畫後離去。

案發當日上午約11時18分，黃妻再度帶狗出門散步，陳男於是開車突然駛至黃妻身旁，與楊男一起下車強拉黃妻上車，將人綁架至苗栗縣通霄陳男住處，交由林男看管。途中，楊男還要求黃妻以黑色口罩遮住雙眼，奪走手機將SIM卡取出，斷絕其對外聯繫和避免遭警方定位追緝。

警方接獲黃男報案後，隨即掌握3人行蹤，僅案發後5個半小時，便於當天傍晚5時45分救出曾女。陳、楊2人落網後辯稱，擄走曾女是為了替「王董」討債，沒有擄人勒贖之意；林男則辯稱自己只是去現場聊天，不知發生何事。

事後黃男證稱，自己在外並無任何債務，陳、楊2人也提不出任何黃男積欠「王董」債務的佐證資料，檢察官認定3人假追債之名，行擄人勒贖之實，依法將3人起訴。

男子陳柏雄、楊政翰、林家漢鎖定新北市三重某黃姓富商，將黃妻強押帶走後要求400萬美元（約1.2億元）贖金，新北地檢署依擄人勒贖罪將3人起訴。記者蔣永佑／攝影
男子陳柏雄、楊政翰、林家漢鎖定新北市三重某黃姓富商，將黃妻強押帶走後要求400萬美元（約1.2億元）贖金，新北地檢署依擄人勒贖罪將3人起訴。記者蔣永佑／攝影

三重 討債

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