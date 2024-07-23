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影／高雄男超商取貨沒3萬付竟來這招 熱心騎士載店員一起追
高雄李姓男子到超商領貨，趁店員不注意，涉嫌偷走3件還沒結帳的包裹，總價值3萬餘元，超商店員追出，追300公尺後抓住李男，警方據報趕到，將李男依竊盜罪嫌移送法辦。
昨天中午12時許，李姓男子（33歲）到高雄市前鎮區光華二路某超商領取包裹，後來佯裝另選購飲料，趁店員不注意，便拿走3件總價值3萬餘元，還沒結帳的包裹逃出。
店員發覺李男未結帳就拿走包裹，立刻追出，李男邊跑邊脫安全帽，還遺落手中東西，有熱心騎士發現後叫店員上車，雙方在巷子內折返跑，終於在前鎮區忠民街，一起揪住李姓男子，報警處理。
警方到場逮捕李，並將包裹交給店員，由超商依程序店退貨。據了解，李稱當時沒錢結帳，才趁機「拿了就走」。警詢後將全案依竊盜罪嫌移送法辦。
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