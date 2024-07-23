屏東縣里港鄉深夜住宅火警 72歲老婦救出後不治

台南市南市區漁會理事長林士傑7月8日在住處前遭槍殺，槍手開車逃逸在台南市偏僻處「連車帶槍」燒毀，接著換車逃亡，又在高雄市偏僻處棄車潑灑鹽酸，再騎機車逃往屏東縣東港鎮，警方不排除已偷渡，破案難度大增。 槍手燒車、燒槍、偷渡，已成近年黑幫執行狙殺的標準作業流程，從閃避監視器到駕駛權利車、使用境外手機門號，製造層層斷點拖延偵查進度，即使身分曝光，早已潛逃出境，短時間偵破幾乎是不可能的任務。

2024-07-23 08:00