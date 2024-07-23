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屏東縣里港鄉深夜住宅火警 72歲老婦救出後不治

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣消防局今天凌晨接獲報案，里港鄉里中路發生住宅火警，消防人員到場後，一二樓都有火勢，現場2樓建築物、3樓加蓋，救出一名林姓老翁，現場員警表示，2樓還有一人待救，火勢控制後，2樓發現72歲林姓老婦，意識模糊，送醫不治，起火原因待消防局火調科調查。

消防局指出，今天凌晨0點9分接獲里港鄉里中路住宅火警案件，派遣里港、九如、鹽埔、長治、特搜大隊及第一大隊，共出動14車26人前往搶救，00時44分到達現場立即布水線並入室搶救，00時57分現場指揮官回報救出林姓老翁。

現場2樓尚有一名民眾待救是老翁妻子，火勢1時11分火勢控制，2點13分在2樓發現女性傷者林姓老婦，意識模糊，CPR(心肺復甦術)急救，送往醫院搶救仍不治，火勢在02時39分熄滅，現場燃燒面積80平方公尺，起火原因待調查。

屏東縣里港鄉今天凌晨發生住宅火警，72歲老婦送醫不治，起火原因待調查。記者劉星君／翻攝
屏東縣里港鄉今天凌晨發生住宅火警，72歲老婦送醫不治，起火原因待調查。記者劉星君／翻攝
屏東縣里港鄉今天凌晨發生住宅火警，72歲老婦送醫不治，起火原因待調查。記者劉星君／翻攝
屏東縣里港鄉今天凌晨發生住宅火警，72歲老婦送醫不治，起火原因待調查。記者劉星君／翻攝
屏東縣里港鄉今天凌晨發生住宅火警，72歲老婦送醫不治，起火原因待調查。記者劉星君／翻攝
屏東縣里港鄉今天凌晨發生住宅火警，72歲老婦送醫不治，起火原因待調查。記者劉星君／翻攝

屏東縣 火災 老婦

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