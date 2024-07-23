蔣萬安推AI助半分鐘找犯嫌行車軌跡 警盼車辨跨轄整合

台北市推動AI輔助治安，警察局透過全市2千多處固定式車牌辨識系統，經AI演算，過去需花時間比對，現在只要半分鐘，就能演算出罪犯嫌疑人行車軌跡，掌握破案黃金時機。不過透過AI輔助，也有警員點出問題，如車牌辨識系統無法跨轄調影像、定位不夠精準、發報應簡訊告知等。北市警察局表示，跨轄調影像部分，會向警政署反映。

北市警察局犯罪預防科股長謝宗志表示，過去員警追查犯嫌逃逸方向，要透過一支支車牌辨識追查行蹤，現在透過AI輔助，掌握車號輸入系統，就可以在圖資上，顯示近期車牌辨識監視器的行車軌跡，不同日也會有不同的顏色標註，如果是現行犯，也可以透過這套AI輔助的行車軌跡，幫助警力即時攔截圍捕。

謝宗志表示，去年警察局監視器汰舊換新後，針對分局治安需求，新增建置2439支車牌辨識攝影機，過去警察追查嫌犯時，要花時間過濾攝影機判斷逃逸的去向，現在透過AI系統，不超過半分鐘，就可以找出嫌疑人近期的行車軌跡。

林姓警員指出，車辨系統如今仍然無法跨轄，只要犯罪嫌疑人跑到其他縣市，就得到該縣市調監視器，犯罪者移動速度快，即便北市車辨系統做得再高級，一旦要跨轄調影像，破案時間就慢了，應至少考慮將北北基桃的資料庫整合一起。

林姓偵查佐指出，車辯系統準確率尚不足，有時甚至會規畫到大學校區內道路，最後仍須人工逐支鏡頭調閱，建議鏡頭數量增加，才能增加路經分析準確度。

他說，另外，即時發報系統太慢，目前系統只能將發報訊息寄送到公務信箱，但基層員警普遍不會將公務信箱綁定手機，這樣發報的機動性就不高，同仁一樣只能時候依車辨時間點逐步調閱，建議比照新北，直接將即時訊息以簡訊方式發報承辦人手機。

黃姓偵查佐表示，目前車辨監視器系統這樣的功能，確實能夠提高同仁針對涉案車輛車行軌跡釐清的效率，以現在AI技術來說，辨識準確率應該可以到8、9成，但有時還是會受到時空背景如陰天、雨天、晚上等，影響辨識結果，還是需要人工後端輔助確認。