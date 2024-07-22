快訊

拜登退選後首次公開露面 賀錦麗今將於白宮發表談話

凱米颱風侵擾台灣 大稻埕24日「300秒煙火秀」確定取消

中颱凱米逼近 氣象署暫定晚間11時30分發布海警

台中特斯拉逆向撞貨車！車頭全毀3傷 藍色電池液流滿地

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

台中市27歲詹姓男子今天下午駕駛白色特斯拉，載2名乘客行經龍井中沙路下坡路段時，跨越分向限制線駛入對向車道，與大貨車碰撞，造成特斯拉車頭全毀，車上3人都受傷送醫，特斯拉藍色電池冷卻液流一地，詳細肇事原因仍待警方進一步調查釐清。

警方調查，今天下午2時32分，詹男駕駛特斯拉行駛中沙路下坡路段，跨越分向限制線駛入對向車道，與59歲張姓男子駕駛的大貨車行駛之張男發生對撞，造成詹男及特斯拉2名乘客受傷，分別送往中港澄清醫院、台中榮總、沙鹿光田醫院救護，均無生命危險，全案依交通事故處理程序調查處理。

烏日警分局呼籲，駕駛人行經彎道時，務必減速慢行、並預作煞車準備，應遵循標誌標線引導指示之路線行駛，切勿任意跨越雙黃線，以確保用路人行車安全。

台中市龍井中沙路下坡路段今天白色特斯拉駛入對向車道，與大貨車碰撞事故，造成3人受傷送醫，特斯拉藍色電池冷卻液流一地。圖／讀者提供
台中市龍井中沙路下坡路段今天白色特斯拉駛入對向車道，與大貨車碰撞事故，造成3人受傷送醫，特斯拉藍色電池冷卻液流一地。圖／讀者提供
台中市龍井中沙路下坡路段今天白色特斯拉駛入對向車道，與大貨車碰撞事故，造成3人受傷送醫，特斯拉藍色電池冷卻液流一地。圖／讀者提供
台中市龍井中沙路下坡路段今天白色特斯拉駛入對向車道，與大貨車碰撞事故，造成3人受傷送醫，特斯拉藍色電池冷卻液流一地。圖／讀者提供
台中市龍井中沙路下坡路段今天白色特斯拉駛入對向車道，與大貨車碰撞事故，造成3人受傷送醫，特斯拉藍色電池冷卻液流一地。圖／讀者提供
台中市龍井中沙路下坡路段今天白色特斯拉駛入對向車道，與大貨車碰撞事故，造成3人受傷送醫，特斯拉藍色電池冷卻液流一地。圖／讀者提供

特斯拉 車禍

相關新聞

台中特斯拉逆向撞貨車！車頭全毀3傷 藍色電池液流滿地

台中市27歲詹姓男子今天下午駕駛白色特斯拉，載2名乘客行經龍井中沙路下坡路段時，跨越分向限制線駛入對向車道，與大貨車碰撞...

高屏大橋砂石車擦撞同向機車 女騎士摔倒滾落輪下遭輾斃

魏姓男子今下午4時47分許駕駛砂石車欲從高雄市大寮區鳳屏二路上高屏大橋，疑視線死角撞及同向騎機車的曾姓女子，導致曾女連人...

淡海新市鎮工地鋼筋、配電班鬥毆！男頭部重創昏迷進ICU 家屬怒：延誤50分送醫

新北市淡海新市鎮某集合住宅新建工地前天發生工人鬥毆，1名45歲鋼筋工人被圍毆打到頭部重創，送醫住進加護病房仍昏迷，家屬質...

誤吞乒乓球！2歲男童「頭下腳上」台中警巧遇急CPR 恢復生命跡象

台中市南區一棟大樓在今天下午傳出，有2歲男童疑似誤吞乒乓球，無生命跡象，大樓保全趕緊通報消防局，消防局獲報後，派遣大里消...

北市青鳥書店爆全武行 工讀生不爽被念...怒揍女店長3拳

林姓男子在北市華山文創園區內的青鳥書店打工，不滿店長指正錯誤，當場提出離職，氣沖沖離開書店，留下不知所措的邱姓女店長，孰...

影／施暴被勒令停招…直擊新北福音幼兒園放學 除畢業生外過半將轉學

新北板橋私立福音幼兒園傳8名幼生遭施暴，新北教育局證實，已依規開罰教師及園方，勒令停招外也撤銷準公共化資格。家長控訴孩童...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。