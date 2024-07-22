台中特斯拉逆向撞貨車！車頭全毀3傷 藍色電池液流滿地
台中市27歲詹姓男子今天下午駕駛白色特斯拉，載2名乘客行經龍井中沙路下坡路段時，跨越分向限制線駛入對向車道，與大貨車碰撞，造成特斯拉車頭全毀，車上3人都受傷送醫，特斯拉藍色電池冷卻液流一地，詳細肇事原因仍待警方進一步調查釐清。
警方調查，今天下午2時32分，詹男駕駛特斯拉行駛中沙路下坡路段，跨越分向限制線駛入對向車道，與59歲張姓男子駕駛的大貨車行駛之張男發生對撞，造成詹男及特斯拉2名乘客受傷，分別送往中港澄清醫院、台中榮總、沙鹿光田醫院救護，均無生命危險，全案依交通事故處理程序調查處理。
烏日警分局呼籲，駕駛人行經彎道時，務必減速慢行、並預作煞車準備，應遵循標誌標線引導指示之路線行駛，切勿任意跨越雙黃線，以確保用路人行車安全。
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