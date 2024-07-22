影／施暴被勒令停招…直擊新北福音幼兒園放學 除畢業生外過半將轉學
新北板橋私立福音幼兒園傳8名幼生遭施暴，新北教育局證實，已依規開罰教師及園方，勒令停招外也撤銷準公共化資格。家長控訴孩童已有陰影，十多位已辦離園，不過期間還有不知情家長報名，如今停招要找新園根本措手不及；教育局也強調，都已協助媒合。
福音幼兒園傳不當管教，有教保員以腳踩後背腰部方式移動或搖醒幼兒，更以棉被悶頭、打臉頰或大力拉扯方式導致孩童瘀青受傷，甚至有幼童因尿褲子而被抓腳致頭部重擊地板，隨後更將孩童脫褲，共有8名幼生同班受害，家長憤而提告。
家長反映，孩童才3歲，這樣被羞辱一定會留下創傷，也有孩童被要求圍觀，心中留下陰影。事發後不少家長趕緊預備新學期轉園，也有不知情家長剛報名才知該事件，卻又碰上新學期開始，措手不及。
記者今實地直擊，還來接送孩童的家長大多平常心，有家長表示自己孩童就是受害當事班級，孩童很喜歡老師，小孩總不會騙人，不過多少會擔心，所以在事件爆發後就決定轉學，目前已經找好其他私幼，新學期8月開始就轉過去。
教育局說明，已經依規開罰教師及園方，勒令停招外也撤銷準公共化資格，並撤銷其中2名資深人員獎勵資格。新學期第一學期從8月至隔年1月，第二學期為2月至7月，勒令停招1年期間不得招收新生，原孩童可繼續上課。
教育局指出，該園目前5位教保人員與34名幼童，14位大班生8月畢業，預計9位留園、11位離園，先前已媒合至其他園所，也協助家長退費及法律協助等。至於新學期準新生2人，也已確認就讀需求並媒合。
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