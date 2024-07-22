影／秒看不清路！高雄過港隧道大型抽風機遭扯落 肇事瞬間影像曝

高雄過港隧道旗津往前鎮方向的車道，今天下午隧道內的大型抽風機疑遭拖板車扯落，抽風機橫在車道阻礙交通，導致過港隧道塞車，警方找到肇事的拖板車，正追查肇事原因。隧道抽風機的疑遭扯落瞬間影像，被後車行車記錄器錄下，在網路傳開。

據了解，今天下午3時50分許，疑肇事的拖板車由高雄市旗津區往前鎮區方向行駛，穿過隧道旗津端的限高架，經過過港隧道南孔775公尺處，突然間，隧道上方的大型抽風機整座垮下，現場還遺留1片鐵板，疑是拖板車後方所載運的鐵板。

隧道型抽風機被扯落後，後方的拖板車行車記錄器錄下肇事瞬間，後車上的人直叫「挫賽」，馬上停車，但是疑肇事的拖板車仍繼續行駛，駛出過港隧道後，才在隧道前鎮端附近停車。

由於過港隧道大型抽風機橫落隧道車道，阻礙車通行，造成塞車回堵到旗津端，高雄港務警察總隊與高雄市警局交通大隊，立即派員趕赴隧道內外查處，並立即封閉旗津往前鎮方向的隧道，利用前鎮往旗津方向的車道，以調撥車道方式紓解車陣。