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影／秒看不清路！高雄過港隧道大型抽風機遭扯落 肇事瞬間影像曝

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄過港隧道旗津往前鎮方向的車道，今天下午隧道內的大型抽風機疑遭拖板車扯落，抽風機橫在車道阻礙交通，導致過港隧道塞車，警方找到肇事的拖板車，正追查肇事原因。隧道抽風機的疑遭扯落瞬間影像，被後車行車記錄器錄下，在網路傳開。

據了解，今天下午3時50分許，疑肇事的拖板車由高雄市旗津區往前鎮區方向行駛，穿過隧道旗津端的限高架，經過過港隧道南孔775公尺處，突然間，隧道上方的大型抽風機整座垮下，現場還遺留1片鐵板，疑是拖板車後方所載運的鐵板。

隧道型抽風機被扯落後，後方的拖板車行車記錄器錄下肇事瞬間，後車上的人直叫「挫賽」，馬上停車，但是疑肇事的拖板車仍繼續行駛，駛出過港隧道後，才在隧道前鎮端附近停車。

由於過港隧道大型抽風機橫落隧道車道，阻礙車通行，造成塞車回堵到旗津端，高雄港務警察總隊與高雄市警局交通大隊，立即派員趕赴隧道內外查處，並立即封閉旗津往前鎮方向的隧道，利用前鎮往旗津方向的車道，以調撥車道方式紓解車陣。

不久，警方發現肇事的拖板車停在隧道口附近，發現拖板車後方板車載運大批鐵板，與掉落隧道內的鐵板相似。司機向員警說，在隧道內他發覺後方似有碰撞狀況，但不知道扯落隧道大型抽風機。警方將拖板車帶到隧道管理中心，丈量高度，釐清確實肇事原因。

肇事的拖板車。記者林保光／翻攝
肇事的拖板車。記者林保光／翻攝
高雄過港隧道的大型抽風機，今天遭拖板車扯落，橫在車道上。記者林保光／翻攝
高雄過港隧道的大型抽風機，今天遭拖板車扯落，橫在車道上。記者林保光／翻攝

塞車 行車記錄器 車道

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