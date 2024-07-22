淡海新市鎮工地鋼筋、配電班鬥毆！男頭部重創昏迷進ICU 家屬怒：延誤50分送醫

新北市淡海新市鎮某集合住宅新建工地前天發生工人鬥毆，1名45歲鋼筋工人被圍毆打到頭部重創，送醫住進加護病房仍昏迷，家屬質疑延誤送醫，指控工地管理階層處置不當，提告殺人未遂，警方帶回2名坦承動手的工人函送法辦。

據了解，案發地點在淡水區新市二路三段36巷37弄某工地內，前天上午11時40分左右，陳姓鋼筋班工人疑因配料問題與配電班起衝突，被打到頭部重創昏迷，救護車大約中午12時30分獲報趕抵，將陳男送到淡水馬偕醫院急救，醫師診治後轉進加護病房觀察，仍陷入昏迷。

家屬接獲通知趕往醫院，下午2時35分向警方報案指稱陳男在工地遭圍毆，並質疑人被打到頭部重創昏迷，卻延遲近50分鐘才通報救護車送醫，且指控工地管理階層有掩蓋事件的意圖，堅持對施暴者提告殺人未遂罪嫌。