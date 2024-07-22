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淡海新市鎮工地鋼筋、配電班鬥毆！男頭部重創昏迷進ICU 家屬怒：延誤50分送醫

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市淡海新市鎮某集合住宅新建工地前天發生工人鬥毆，1名45歲鋼筋工人被圍毆打到頭部重創，送醫住進加護病房仍昏迷，家屬質疑延誤送醫，指控工地管理階層處置不當，提告殺人未遂，警方帶回2名坦承動手的工人函送法辦。

據了解，案發地點在淡水區新市二路三段36巷37弄某工地內，前天上午11時40分左右，陳姓鋼筋班工人疑因配料問題與配電班起衝突，被打到頭部重創昏迷，救護車大約中午12時30分獲報趕抵，將陳男送到淡水馬偕醫院急救，醫師診治後轉進加護病房觀察，仍陷入昏迷。

家屬接獲通知趕往醫院，下午2時35分向警方報案指稱陳男在工地遭圍毆，並質疑人被打到頭部重創昏迷，卻延遲近50分鐘才通報救護車送醫，且指控工地管理階層有掩蓋事件的意圖，堅持對施暴者提告殺人未遂罪嫌。

警方接獲報案趕抵工地，已經無人留在現場，也沒有監視器。員警致電配電班詢問工頭後，將32歲江姓、28張姓工人帶回派出所調查，2人坦承徒手打人，警詢後將依傷害及殺人未遂罪嫌函送士林地檢署偵辦。至於是否還有其他人涉案，尚待進一步調查釐清。

淡海新市鎮某集合住宅新建工地，前天發生工人鬥毆，1名45歲鋼筋工人被圍毆打到頭部重創送醫住進加護病房仍昏迷，警方接獲報案趕抵工地，已經無人留在現場，也沒有監視器。記者林昭彰／翻攝
淡海新市鎮某集合住宅新建工地，前天發生工人鬥毆，1名45歲鋼筋工人被圍毆打到頭部重創送醫住進加護病房仍昏迷，警方接獲報案趕抵工地，已經無人留在現場，也沒有監視器。記者林昭彰／翻攝
淡海新市鎮某集合住宅新建工地，前天發生工人鬥毆，1名45歲鋼筋工人被圍毆打到頭部重創送醫住進加護病房仍昏迷，警方帶回2名坦承動手的工人函送法辦。記者林昭彰／翻攝
淡海新市鎮某集合住宅新建工地，前天發生工人鬥毆，1名45歲鋼筋工人被圍毆打到頭部重創送醫住進加護病房仍昏迷，警方帶回2名坦承動手的工人函送法辦。記者林昭彰／翻攝

工人 殺人未遂 淡水 鬥毆

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