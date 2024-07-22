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肇事拖板車找到了！高雄過港隧道抽風機遭擊落 後載不少鐵板
高雄過港隧道旗津往前鎮車道，今天下午隧道內的大型抽風機遭車輛撞落，阻礙車道交通，導致過港隧道塞車，警方已找到肇事的拖板車，發現拖板車後載不少鐵板，正拖往丈量高度，追查肇事原因。
這輛拖板車撞下過港隧道的大型抽風機，造成車道交通受阻，正由高雄港務警察總隊查明肇事原因，高雄市警交通大隊立即派員，正在在隧道兩端，以調撥車道方式紓解車流當中。
今天下午4時許，高雄過港隧道南孔775公尺處，因隧道抽風機遭車輛扯落，幸好未擊中路過的車輛，沒造成傷亡，但是，肇事的拖板車掉落鐵板後，駛出過港隧道，停在前鎮端出口附近。
高雄市警局與高雄港務警察總隊員警，據報隧道內交通受阻，趕赴處理，發現肇事的拖板車駛出車禍現場，派員追查肇事車，不久找到這輛拖板車。
據初步了解，肇事司機在撞落隧道抽風機，發覺後方似有狀況，開出過港隧道後才停車。警方表示，已將拖板車帶到隧道管理中心，正丈量其後方所載物品是否超高，追歸咎相關責任。
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